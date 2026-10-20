雲林花生長得豐肥卻傳重災 劉建國找農糧署診斷原因並救助

國內花生主產地雲林進入採收季，近月來天氣晴朗無風無雨，農民卻發現結莢率極差，看起來長得好好的土豆田，傳出嚴重災情，立委劉建國昨天邀請農糧署長姚士源下鄉會勘診斷，認定是8月雨惹的禍，以延遲性災損，請農民依規定申請天然災害救助。

劉建國昨邀農業部農糧署長姚士源、台南農業改良場長陳昱初、元長鄉長李明明、元長鄉長參選人陳中一及縣議員林文彬等人到元長花生產地勘災，劉建國說，農業部在8月豪雨後已啟動天然災害救助，但當時災損情況未顯現，地方政府無法直接做出災損認定，直到最近採收期，農民才發現花生大量空莢、結莢不良，收成明顯減少，災害才浮現。

經初步勘驗，姚士源指出，8月豪雨當時花生植株仍小，地面的株葉完整，災損徵狀不明顯，經會勘發現各田區普遍出現結莢率降低情形，損失已達25%至40%以上，已符合天然災害救助標準，農糧署會盡速陳報農業部辦理。

陳昱初也說，8月豪雨到採收期才看得清楚，經專家判斷損害已超過20%。由於救助公告在8月已發布，為確保農民權益，後續將依會勘紀錄發函縣府，作為災損認定依據。劉建國也請盡速報農業部進行作業，以彌補花生農的損失。

無風無雨雲林花生傳災情，劉建國邀農政主管會勘，認定符合延遲性災害救助標準。圖／劉建國提供