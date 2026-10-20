網傳「五角大廈下令禁莫德納流感疫苗」 羅一鈞闢謠：是尚未納入建議

社群媒體近日瘋傳「美國五角大廈全面禁止軍方採購及接種莫德納（Moderna）mRNA流感疫苗」，引發民眾對疫苗安全性的疑慮。疾管署署長羅一鈞澄清，美國並非因疫苗安全問題而禁止接種，而是美國疾管中心未將該疫苗納入接種建議，加上預防接種諮詢委員會（ACIP）涉及適法性爭議，導致相關行政程序停擺，疫苗接種建議遲未更新所致。羅一鈞強調，台灣目前尚未引進莫德納mRNA流感疫苗，業者預計明年才會向我國申請藥證。

社群媒體傳出「10月14日突發消息：五角大廈已在全美軍範圍內禁止採購和接種莫德納（Moderna）的mRNA流感疫苗。」影片指出，研究顯示莫德納的mRNA流感疫苗比傳統疫苗死亡率高出2.5倍，美國CDC不建議接種莫德納流感疫苗，軍方也禁止使用。

羅一鈞昨天深夜在臉書發文澄清，網傳此訊息的發布時間和內容皆不準確。原訊息是美國國防部今年8月26日發布之資訊，不是10月14日發布之「突發消息」，確切內容也非「禁止採購和接種莫德納流感疫苗」。

羅一鈞表示，莫德納mRNA流感疫苗已於今年8月5日被美國食藥署（FDA）核可使用於50歲以上成人，但軍方基於美國疾管中心（CDC）尚未將此疫苗納入建議，因此軍方醫療體系今年依規定不會納入，要等美國CDC正式納入疫苗建議才能使用國防計畫基金來採購此疫苗。

羅一鈞指出，此消息背景是，美國CDC今年遲至9月1日才公布2026至2027年流感疫苗「暫行建議」，聲明因該國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）因今年初遭聯邦法院判決違法組成、仍有適法疑慮，無法開會提供建議，因此暫行建議僅能沿用前一年度的疫苗建議，無任何更新。

羅一鈞解釋，因為前一年度還沒有莫德納流感疫苗，因此沿用前一年度的暫行建議也不會有莫德納流感疫苗。這不是因為美國CDC不支持或不同意，純粹是ACIP「被廢」，導致行政程序無法進行。

關於莫德納流感疫苗國劑使用情形，羅一鈞補充，美國以外，莫德納流感疫苗正在歐盟、加拿大、澳洲藥品管理單位審查。我國尚未引進此疫苗，莫德納預計明年向我國申請藥證。但莫德納的流感／新冠二合一疫苗在今年4月已取得歐盟EMA核可和建議，今年秋冬已在歐洲使用。

疾管署今也發布正式聲明，指出此訊息為發布時間錯誤且曲解原意，並非事實，請民眾勿信勿轉傳。