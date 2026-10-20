前歐盟執委會主席訪台：全球公衛議題無人能置身事外

前歐盟執行委員會主席何塞·曼努埃爾·巴羅佐昨天指出，「面對全球公衛議題，我們同舟共濟，沒有人能置身事外」，各國須攜手建立疫情應變等共同機制，才能因應跨國衛生危機。

中央研究院特別講座昨天邀請前歐盟執行委員會主席、2012年代表歐盟接受諾貝爾和平獎的何塞·曼努埃爾·巴羅佐 （H.E. José-Manuel Barroso）演講，以「全球衛生與經濟韌性的改革」為題，分享如何透過國際合作與制度改革，因應全球衛生挑戰並強化經濟韌性。

中研院今天發布新聞稿指出，巴羅佐以「面對全球公衛議題，我們同舟共濟，沒有人能置身事外」說明國際合作的重要性，他認為，傳染病不受國界限制，各國政府固然有責任保護自己的人民，但若病毒持續在其他國家傳播，就可能產生新的變異株，再度威脅全球健康與經濟安全。

巴羅佐說，各國必須攜手建立疾病監測、疫情應變、疫苗供應及緊急融資等共同機制，才能有效因應跨國衛生危機；他也以疫苗聯盟與全球基金等國際機構為例，說明透過聯合採購、創新融資與夥伴合作，可以發揮規模效益，也能提升全球衛生治理的整體能力。

巴羅佐強調，全球衛生安全攸關所有國家的共同利益，國際合作不能只停留在理念層次，更需要透過具體的制度設計與資源投入。

巴羅佐也提到，在COVID-19疫情期間，科學界在短時間內成功研發疫苗，展現令人矚目的成果，但國際合作與公共治理機制未能同步發揮效能，也暴露全球衛生體系的不足，改革不只是增加資源，更重要的是減少機構間的分工落差與重複作業。

巴羅佐說，各國政府、國際組織及民間部門應建立更緊密的夥伴關係，透過共同規劃、資訊共享及支援機制整合，降低行政負擔，提升衛生服務的效率與品質，並強化各國面對危機時的經濟韌性。

巴羅佐強調，全球衛生治理不僅需要更多合作與投入，更要建立公平、有效且相互協調的服務體系，讓改革成果真正惠及民眾。

中研院表示，中研院2009年起設置「特別講座」，不定期邀請諾貝爾獎得主、國際頂尖學者及重要人士蒞院演講，分享前瞻研究成果與全球重要議題觀點，此次講座結合全球衛生、經濟與公共治理等面向，探討國際社會共同面臨的挑戰，也為跨領域研究及國際合作帶來新的思考與啟發。