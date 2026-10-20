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全台航空運量上看7000萬人次 行政院核定192億元航管系統更新計畫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民航局長何淑萍說，全台機場去年運量已達6000萬人次，今年可望達7000萬人次。圖／交通部提供
民航局長何淑萍說，全台機場去年運量已達6000萬人次，今年可望達7000萬人次。圖／交通部提供

航空業營運持續成長，預估今年全台運量上看7000萬人次，交通部今宣布，行政院已核定將投入近192億元，打造下一代「航管系統更新計畫」，計畫期程自2027年至2034年共8年，盼全面提升飛航安全與航網運作韌性。

交通部民航局今舉辦「2026飛航安全管理國際峰會」，此次峰會聚焦「領導力行，穩健韌性」、「協同共策，飛安無界」、「專業扎根，智慧賦能」及「夥伴協作，績效躍升」4大主題，探討諸多前瞻議題。

民航局長何淑萍也與華航董事長高星潢、長榮總經理孫嘉明、星宇執行長翟建華、台虎總經理邱彰信、立榮董事長陳永裕及華信總經理莊明哲等6家航空公司高階管理人座談，暢談營運擴張與安全平衡、數據決策與系統韌性、人才培育與安全文化等主題。

何淑萍說，全台機場去年運量已達6000萬人次，今年可望達7000萬人次，其中桃園機場運量約占5000萬人次，已超越疫情前水準；台中、高雄機場今年也可望超過疫情前運量。

交通部次長林國顯表示，前幾周美國、英國的飛航服務系統出現許多狀況，其中不少與設備未及時更新、人力未補齊有關，民航局已提出下一代航管系統更新計畫，總經費達約190億元，並獲行政院核定，盼透過這項計畫提供更好的飛航服務，讓航空業者的營運更加順利。

林國顯指出，目前航空產業仍面臨許多新挑戰，其中，航空業的公正文化相當重要。領導者應建立開明的環境，讓所有人只要發現與飛安有關的問題，都能提出來討論，並將每個小問題逐一收斂、解決，避免累積成重大問題或引發連鎖反應。

林國顯提及，駕駛員及同仁的身心狀況是航空安全必須關注的議題，幾年前曾發生相關事件，近期中東也發生類似情況。此外，跨公司、跨系統的合作也相當重要，即使問題發生在個別公司內部，也可以透過相關場合提出來討論，藉此促進交流與合作。

民航局表示，下一代航管系統建置地點包含桃園北部、高雄南部飛航服務園區及12座機場塔台，採購全新一代航管系統、流量管理系統、數位語音交換系統、大數據及智慧化輔助決策、軟體測試與系統發展環境、航管訓練模擬機；另也將擴建南部、北部園區航管作業大樓與動力機房。

民航局表示，建置後預估可達成高於國際標準的安全目標及系統妥善率，滿足台北飛航情報區至2049年航行量成長需求，整體計畫期程自2027年至2034年，總經費新台幣191.98億元。

交通部民航局今舉辦「2026飛航安全管理國際峰會」。記者胡瑞玲／攝影
交通部民航局今舉辦「2026飛航安全管理國際峰會」。記者胡瑞玲／攝影

交通部次長林國顯表示，民航局已提出下一代航管系統更新計畫，總經費達約190億元，並獲行政院核定。圖／交通部提供
交通部次長林國顯表示，民航局已提出下一代航管系統更新計畫，總經費達約190億元，並獲行政院核定。圖／交通部提供

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