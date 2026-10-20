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只要每天規律走路 均可維護心血管健康

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國健康科學研究指出，每天只需適度的日常步行，對於提升專注力與認知表現同樣具有效益。（Photo by Arek Adeoye on Unsplash under C.C License）
美國健康科學研究指出，每天只需適度的日常步行，對於提升專注力與認知表現同樣具有效益。（Photo by Arek Adeoye on Unsplash under C.C License）

每天一定要走滿一萬步嗎？美國健康科學研究指出，每天只需適度的日常步行，像是上下班途中提早一站下車走路，對於提升專注力與認知表現同樣具有效益。專家指出，民眾不需過度執著於高門檻的步數目標，透過持之以恆的規律步行即可達到保健效果。

每日步行提升專注

ScienceAlert》報導，一項長達14年的追蹤研究探討日常步數與大腦認知之間的關聯，結果發現，維持特定範圍的步行量即可有效活化專注力並延緩認知衰退。

研究指出，人體在進行中等強度的日常步行時，能促進腦部血液循環並刺激神經細胞的連結，進而改善注意力與記憶表現。

儘管過去大眾普遍認為必須達到極高的運動量才能對大腦產生助益，但這項長期研究顯示，適度且穩定的步數即可為神經系統帶來正向回饋。專家建議，民眾可將步行融入日常生活中，例如：上下班途中提早一站下車，藉此輕鬆提升專注力與思維敏捷度。

心血管保健步數門檻

News-Medical》報導，維持心臟健康並不需要盲目追求每日一萬步的迷思，遠低於此標準的步數同樣能為心血管系統帶來實質的好處。心臟科醫師強調，關鍵在於持之以恆的規律運動習慣，而非單次追求極端的運動量，適度的步行便能有效降低患病風險。

目前，醫學界對於確切的最佳步數仍有討論，但多數研究一致認為，即使是每天數千步的溫和活動，也能顯著改善血壓與膽固醇水平。因此，民眾應依據自身體能狀況調整運動計畫，以健康且無壓力的步行方式來守護心血管健康。

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