清潔工也缺工！台大醫院長曝曾與百貨搶人 導入AI機器人助手術室清消

醫院人力缺乏，連清潔人力也出現空缺，醫院內清潔工作繁重，手術室各項機具需在短時間內完成清消，病房空間、病人使用過的輪椅也要逐一消毒，台大醫院院長余忠仁今天表示，台大總院清潔人力雖充足，但流動率高困境讓總務部門「相當頭痛」，而新冠疫情期間，新竹台大分院更面臨與竹北地區新設百貨搶人困境，為此，該院與業界合作，導入自動清消機器人。

余忠仁指出，台大多年前從新竹分院開始，與國內科技業者威剛合作，導入一套人工智慧（AI）清消機器人，可按院方要求設定傾銷，如今在總院導入第三代AI清消機器人，暱稱為「台威醫寶」，其功能類似民眾家中的掃地機器人，利用其機械手臂精準清潔指定地點及設備，還能依照不同設備調整清潔策略，例如部分精密儀器不適合噴灑酒精，可改以紫外線燈照射，藉此減輕人工負擔。

醫院手術排程緊密，常是一台接一台，台大醫院護理長王方表示，手術室無影燈具設備很高，手術台下方也有各種設備，清潔人員需用違反人體工學姿勢，在短時間內完成消毒，才能讓下一台手術順利銜接，使用機器加強清潔，可讓手術銜接更順利、清潔消毒更確實，病人安全更有保障；恢復室點滴架、床把手、生理監視器等，也可用這套自動消毒設備，依排成加速完成消毒。

王方表示，門診及護理站電子設備鍵盤、螢幕、生理徵象監測儀器等，也是清潔人員另一痛點，AI清消機器人可在護理人員工作期間，無縫接軌完成消毒，並針對貴重儀器，調整其消毒方式，避免造成儀器傷害；用於消毒輪椅，則可避免護理師需重複折疊輪椅，放置於等候清潔區，導致病人要用時卻無法使用情況，減少同仁困難，也可讓病患更快用到輪椅。

余忠仁指出，新冠疫情期間，新竹台大分院清潔人力出現困難，該院所在竹北地區，居民多為科技業人員，且知名百貨公司剛開張，比起醫院繁雜且有感染風險的清潔工作，百貨公司清潔工作更吸引人，導致人才流失；台大總院雖有定期與清潔公司續約，但醫院間彼此競爭，加上清潔人員需經過感染預防訓練，導致流動率高，清潔品質恐有風險，導入AI機器人有助加強保障。

台大多年前從新竹分院開始，導入一套人工智慧（AI）清消機器人，可按院方要求設定傾銷，如今在總院導入第三代AI清消機器人，暱稱為「台威醫寶」，其功能類似民眾家中的掃地機器人。記者林琮恩／攝影