虧損撐不住...華信提彈性票價、敬老票總量管制、貨價與客運價脫鉤

國內線機票票價制度已26年未檢討，但業者各方面成本都飆漲，營運壓力持續加重，交通部表示還在檢討中，但華信今表示，不應明訂票價機制，而是因應市場機制採「彈性票價」，且票價會影響貨運價格，因此也提出貨價與客運價格脫鉤、貨價調漲、65歲老人半價優惠座位數總量管制等，以減少虧損。

華信董事長陳大鈞出席參與「2026飛航安全管理國際峰會」，針對國內線機票票價制度及虧損改善方式，一口氣提出數個建議及改善措施。陳大鈞表示，由於油價飆漲、人力成本上升、新機引進與維修支出增加下，營運壓力持續加重，因此已向民航局提出票價調漲的申請。

但陳大鈞表示，理性上認為票價應調漲，但理解政府要照顧民眾是另個角度，很難用同一個邏輯來看這件事。至於要調漲到多少才能達到損益平衡，他認為價格應由市場機制來決定；專家學者可以透過精算來設定票價調漲程度，但實際乘客搭乘情況卻不是能精算出來。舉例來說，今年雙十連假搭乘人數很滿，但仍可發現，前、後班次都坐滿70人，但中間的班次卻只有1個人。

陳大鈞指出，同樣都是熱門時段，仍會有班次僅零星人次搭乘，這就是無法透過精算出來的市場機制，因此認為不應訂定沒有彈性的國內線機票票價，而是因應市場機制採「彈性票價」滾動式調整。

針對彈性票價，華信總經理莊明哲說，鄰近國家的日本也是從2000年起採彈性票價的方式，認為票價到一定高度後，理論上就不會再上漲，但低價時仍可以很便宜。

其他虧損部分，莊明哲指出，目前認為應調整貨運價格、貨價與客運價脫鉤，以及65歲老人半價優惠制度。他說，貨運價格跟著票價走，目前華信貨運價格僅占整體國內線收入的十分之一，全年約6000萬。

莊明哲說，因票價很低，導致運價一公斤僅10多元，以台北至金門距離為例，假設國內線貨運價格是18元，國際線可能是100元，因此認為除貨價與票價應脫鉤外，貨運價格也應至少調整至國際線的一半，盼能達到全年貨運收入達1.2億元。

莊明哲表示，貨價調整部分今年第1季已與票價調漲申請一起提報給民航局，民航局後續將邀集專家學者討論，在此之前會先找業者先溝通了解，據了解，近期可能就會召開會議討論。

65歲老人半價優惠制度部分，莊明哲說，台灣已邁入超高齡化社會，以同樣也是超高齡化的日本為例，每個航班只有零星座位有折扣優惠提供給長者，如賣完其餘長者也需支付全價搭乘。目前搭乘華信使用老人半價優惠票占整體的15％，盼能調整、限制數量，預估能減少5%支出；離島居民優惠部分則占30％，會持續維持不受影響。

莊明哲表示，了解這部分牽涉到衛福部老人福利法，但仍盼有調整的空間，像是數量的限制。以金門航線來說，台北至金門再到廈門旅遊的乘客多為長者，透過半價優惠來回票價約6000元，但直航票價約1.2萬至1.8萬，差價很大。目前尚未向衛福部提出，僅是私下討論、構想，認為可以檢討。

至於如何填補虧損的部分，莊明哲透露，目前規畫推出3架彩繪機替其他企業做行銷廣告，藉此增加收入，每架彩繪機的收益為一年300至400萬元。像是今年4月與馬祖合作的彩繪機，今年底會再完成另一架與馬祖合作、以「馬祖藝術島」為主題的彩繪機，並於明年1月亮相，另外2架也都在籌備中，明年會陸續公開。