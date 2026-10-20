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孫亞夫基金會10周年研討會 董事長何橈通：致力青年培力與醫學科普

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
孫亞夫醫學推廣基金會於10月18日舉行十周年研討會，以「醫學向前，人文向深」為主軸，吸引醫界專家、學者及關心健康的社會大眾熱烈響應。圖／ 孫亞夫基金會提供
孫亞夫醫學推廣基金會於10月18日舉行十周年研討會，以「醫學向前，人文向深」為主軸，吸引醫界專家、學者及關心健康的社會大眾熱烈響應。圖／ 孫亞夫基金會提供

財團法人孫亞夫醫學推廣基金會於18日舉行十周年研討會，以「醫學向前，人文向深」為主軸，吸引醫界專家、學者與關心健康的社會大眾熱烈參與。基金會董事長何橈通表示，走過第一個十年里程碑，基金會除了推廣公益，未來將持續拓展跨國學術交流、精準投資青年創新人才，並全面推動醫療知識。

孫亞夫醫學推廣基金會自2016年由孫善娥、孫善齡捐資創立，秉持孫亞夫「與人為善、有求必應」的精神與「化愛為光，醫路相伴」的核心承諾。何橈通表示，成立十年來穩健醫學教育、研究贊助、青年培力與醫學科普，期成爲串連專業學術與社會大眾的堅實橋樑。

這次研討會匯集權威專家，分享多元醫學新知，邀請恩主公醫院名譽副院長、神經內科顧問級主治醫師陳昌明談「運用飲食植化素於失智症防治」。陳昌明教導大家聰明選食物，他分析，可減緩並逆轉老化的關鍵食物包括綠茶、烏龍茶、薑黃、莓果、大蒜、深海魚、十字花科蔬菜、高纖全穀物等，可抗發炎、優化細胞。

但也有些食物若食用過量可能加速老化，包括高糖飲料、精緻碳水、加工肉品、飽和脂肪、過量Omega-6脂肪酸，陳昌明表示，這些食物若攝取過多，可能引發慢性發炎、破壞代謝穩定、提高慢性病風險。

除了陳昌明，現場還有陽明交大退休教授王錫崗、「基因醫師」張家銘談「精準健康」、許瑞祥教授談「GMI的發現、現況及展望」、台師大體育與運動系教授張育愷談「運動，不只控糖，更護腦：從糖尿病到失智症的科學預防策略」，振興醫院新陳代謝科主治醫師石光中談「第五型糖尿病」。

會中有人詢問糖尿病患能不能吃柚子？振興醫院新陳代謝科主治醫師石中光表示，糖尿病患可以吃柚子，柚子主要對降膽固醇用藥可能有影響，建議吃藥前後兩小時避免吃柚子，以免抵消或加乘藥物作用，糖尿病患還是可以適量可以吃柚子。

會中孫善泰代表家屬也分享孫亞夫生平事略，孫亞夫出生於1909年，於1946年與中華民國憲法之父張君勱草擬憲法初稿，當選第一屆國民大會江蘇省六合縣代表。民國38年來台後，擔任民社黨副主席，代主席，並兼任大學教授。現場播放「留下的不只是聲音」影片，追憶這位致力為黨國及孤苦大眾犧牲奉獻的政治家，氣氛感人。

●孫亞夫醫學推廣基金會

https://www.syfmf.org/about-sun

孫亞夫醫學推廣基金會於十月十八日舉行十周年研討會，基金會董事長何橈通表示，走過第一個十年里程碑，未來將推廣公益，深耕教育青年培力與科普搭建醫學社會堅實橋樑。圖／孫亞夫醫學推廣基金會
孫亞夫醫學推廣基金會於十月十八日舉行十周年研討會，基金會董事長何橈通表示，走過第一個十年里程碑，未來將推廣公益，深耕教育青年培力與科普搭建醫學社會堅實橋樑。圖／孫亞夫醫學推廣基金會

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