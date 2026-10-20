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北部會連放2天颱風假？他看預測圖喊「懂的就懂」 兩派網友都祈禱

聯合新聞網／ 綜合報導
薔琵颱風對台灣影響程度有多大，各國預測分歧。 聯合報系資料照
薔琵颱風對台灣影響程度有多大，各國預測分歧。 聯合報系資料照

光復節3天連假恐受颱風影響，一名網友發文，近期看到颱風路徑及暴風圈侵襲機率預測圖，忍不住猜測周五可能放颱風假，還開玩笑提到「選舉快到了，懂得（的）就懂」，引發大量網友關注。

這名網友在社群平台「Threads」分享颱風暴風圈抵達時間與機率圖，並預測「周五（預備假）、周六（颱風假），選舉快到了，懂得就懂！」。不過，颱風是否會影響連假，仍須視後續路徑、風雨情況及各縣市政府依規定發布的停班停課資訊而定。

貼文一出後，不少網友都表示「如果真的這條路徑，預計18:00進暴風圈，照當年巴威颱風邏輯，寧可錯放也得放」、「周四、五請連放好嗎」、「桃園人：北北基桃是一起的對吧」、「蔣萬安不是都會放颱風準備假嗎？」、「市長這次放周四防颱準備假，跟周五颱風假我就投給他」、「暗示蔣萬安放假喔」。

不過，也有網友回應「已經有專家說會提前北轉了耶，已經不是這個路徑了」、「不需要颱風假！我要去看演唱會！」、「一點都不想放」、「越說越不會放」、「不准放假！這周末有演唱會」、「那兩天有事要出門耶，颱風轉個彎好嗎」、「我學校周六校慶啊，不要讓我的補假飛了」。

薔琵颱風路徑民眾很關切，但各國預測分歧。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，歐洲傳統超級電腦加上AI模式，大數據總結整合所有1151組集合預報成員，僅73條路徑通過台灣，中心直接登陸台灣的機率約6.3%，各國官方預測路徑目前也逐步朝向偏北（宮古島附近）調整。

如依目前移速與路徑，賈新興表示，推估中央氣象署22日周四清晨5時前後發布海上颱風警報，因七級風暴風圈觸及台灣東方100公里海域；22日深夜22時前後發布陸上颱風警報，23日清晨4時暴風圈邊緣有機會碰觸東北角陸地。影響最顯著時間落在23日至24日（周五至周六），此時距離台灣最近。光復節連假後期（25-26日）颱風遠離，降雨稍趨緩，白天高溫回升至30度左右。

颱風假 薔琵颱風 光復節 連假

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