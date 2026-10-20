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政府傾注大量資源到半導體 專家：核電供應鏈成傳產生機

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國立清華大學、中華核能學會、台灣核能級產業發展協會今共同主辦「 全球小型與微型模組化反應器發展論壇」，探討相關技術發展、研究布局及應用前景。記者李柏澔／攝影
國立清華大學、中華核能學會、台灣核能級產業發展協會今共同主辦「 全球小型與微型模組化反應器發展論壇」，探討相關技術發展、研究布局及應用前景。記者李柏澔／攝影

因應高科技產業與人工智慧（AI）帶動爆發性的電力需求，以及低碳的能源解方，全球小型模組化反應器（SMR）與微型模組化反應器（MMR）的發展正由AI資料中心與全球脫碳需求快速驅動。專家表示，政府將所有資源投注到半導體與電子產業，不少傳統產業已將成為核能產業的供應鏈視為一線生機。

國立清華大學、中華核能學會、台灣核能級產業發展協會今共同主辦「 全球小型與微型模組化反應器發展論壇」，本次論壇聚焦小型模組化反應器（Small Modular Reactors, SMRs）與微型模組化反應器（Micro Modular Reactors, MMRs）的技術發展、研究布局及應用前景。

國立清華大學原子科學院院長、中華核能學會理事長葉宗洸表示，清華大學持續推動MMR相關跨領域研究，並以2030年後將商用機組導入校園為目標，期望拓展核能教育、科學研究、醫療同位素生產、硼中子捕獲治療（BNCT）及電力供應等應用。

本次論壇有許多製造業、投資等業者與會，葉宗洸表示，傳統製造業近10年光景都不佳，因為政府都將資源投入到半導體與電子產業，現在看到國際核能發展的趨勢，就像看到一線生機，例如製造核電機組的閥件、螺栓、管件等零組件，但有些業者野心更大，甚至壓力槽都躍躍欲試。

葉宗洸說，這次的論壇就是期望透過反應器開發商、國內產業代表、專家學者的經驗分享與交流建議，深化先進核能技術在國內的產學研究、應用與合作，逐步累積台灣發展新型核能技術的能力。

供應國際知名波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）等供應鏈所需的航太級不鏽鋼，以及發電機組相關合金材料的榮剛材料（GMTC）今表示，核電產業正在發展，成為新型核電的高科技材料供應商是榮剛的下一步路。

核能安全委員會主委陳明真今受訪表示，關於SMR的審查法規等，內部都還在討論當中，但透露下個月底將赴美國核能管理委員會（NRC）進行意見交流，包含審查法規、管制項目等，來幫助台灣做好準備。

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