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明東北季風增強颱風薔琵漸近有共伴效應？氣象署：可能發生在外海

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站
薔琵颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站

強颱薔琵持續增強，並朝台灣東南方海域移動，中央氣象署預報員趙竑上午指出，氣象署最快可能在明天(21日)深夜到22日上半天發海警，如果移動路徑比較靠近台灣，不排除22日晚上發陸警。

趙竑表示，薔琵目前距台灣有1680公里，未來隨太平洋高壓南側，逐漸朝西北西方向移動，到22日之前都是朝西北方向行進，22日之後出現北轉趨勢，但從預測圖上來看可能偏東或偏西，北轉角度仍有不確定性，但對北台灣帶來降雨。

趙竑指出，至於明天晚上東北風冷空氣下來，颱風還跟台灣有相當距離，東北風和颱風沒有搭配很好，共伴作用不會發生在台灣附近，可能會在外海，但台灣附近風力很強勁，21日下半天就要留意風勢很強的影響。薔琵目前是強颱，今明兩天會再增強，靠近台灣過程中減弱，預估接近時中颱上限，但暴風圈還會再擴大，周五靠近時北台灣有明顯降雨。

趙竑指出，今天普遍高溫達31-34度，局部可達36度，明天東北季風再度增強，北台灣天氣多雲或飄雨，周四到周六受颱風影響，各地降雨機率高，北部地區雨勢比較明顯。

明天變天了，趙竑說，北方高壓勢力南下，環境逐漸轉為東北季風，加上颱風逐漸靠近，風勢會相當強勁，明天下半天開始，風力就會逐漸增強，東半部外海浪高也會增高。

22日之後颱風漸靠近，東北季風環境加上颱風外圍環流影響，北部地區降雨愈來愈明顯。23日是颱風影響最明顯的時間點，24日逐漸遠離，25日下一波北方涼空氣又會南下。周四到周六颱風影響最明顯。

未來降雨趨勢，趙竑說，今天各地多雲到晴。明天東北季風增強，新竹以北及東半部漸轉雨，南部山區午後零星雨。周四新竹以北、東半部易雨，大台北山區及宜蘭留意大雨，南部山區午後零星雨。

受颱風影響，趙竑說，周五各地易雨，北部及宜花局部豪雨或大雨；周六颱風漸遠離，北部仍有局部豪大雨，東半部、中部山區局部雨，其他地區轉多雲。下周日到下周一，桃園以北及東半部局部雨。

趙竑表示，溫度部分，今天普遍高溫達31-34度，局部可達36度，明起中南部仍偏炎熱天氣，但北部稍微下降到約28度，到了22日溫度偏低，北台灣整天約23-25度，其他地區在23-30度。下周日到下周一因水氣減少，又回復到日夜溫差明顯，有些地方高溫可達32度。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風

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