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流感單周死亡創今年新高！醫示警肺炎鏈球菌恐接力奪命 嚴重可釀敗血症

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，秋冬呼吸道疾病肆虐，除了高齡長者，患有慢性病、吸菸的中壯年族群也不能掉以輕心，應主動檢視疫苗接種需求，及早建立防護。圖／123RF
醫師提醒，秋冬呼吸道疾病肆虐，除了高齡長者，患有慢性病、吸菸的中壯年族群也不能掉以輕心，應主動檢視疫苗接種需求，及早建立防護。圖／123RF

國內流感疫情仍處流行期，感染之後，因呼吸道黏膜受損與免疫力暫時下降，常會引發繼發性細菌感染，又以細菌性肺炎最為常見且嚴重。台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成提醒，流感、新冠病毒可能破壞呼吸道防禦機制，讓原本潛伏在鼻咽的肺炎鏈球菌趁虛而入，可能引發嚴重肺炎，甚至造成敗血症、腦膜炎等致命併發症。

根據衛福部疾管署統計10月6日至12日，台灣流感單周死亡人數攀升至46人，創下今年單周新高。黃玉成指出，流感、新冠病毒感染容易合併肺炎鏈球菌感染症，增加臨床治療困難度。其中，肺炎鏈球菌可能存在於人體鼻咽部，平時不一定引起症狀，但感染流感、新冠或呼吸道融合病毒（RSV）後，呼吸道黏膜防禦能力下降，便可能增加細菌繼發性感染風險。

一旦細菌侵入血液、胸膜腔或腦膜，可能造成敗血症、膿胸及腦膜炎，甚至危及生命。而肺炎鏈球菌並非只威脅老年人，黃玉成表示，慢性阻塞性肺病（COPD）、糖尿病患者及吸菸、過量飲酒者，感染後發生重症的風險較高。嚴重感染也可能留下肺功能受損、長期喘咳、聽力障礙等後遺症，對原本健康狀況不佳的患者更是一大負擔。

隨著疫苗接種普及，肺炎鏈球菌流行型別也悄悄改變。黃玉成指出，肺炎鏈球菌有超過100種血清型，過去常見型別受到疫苗控制後，其他型別可能逐漸增加，形成「血清型置換」現象。台灣侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）年通報病例，已從過去約800例降至約200至300例，但15A、23A等新興型別仍值得警惕。

為因應流行型別變化，今年成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策也全面升級。疾管署自8月10日起，同時提供20價及21價結合型疫苗（PCV20、PCV21），符合資格且尚未完整接種者，可依接種史及醫師評估，接種一劑新型疫苗。

黃玉成說，PCV20涵蓋20種血清型，PCV21則針對成人疾病負擔設計，納入15A、23A等型別。依台灣高齡族群相關血清型分布資料，13價、20價及21價疫苗的血清型涵蓋率分別約三成、五成及八成，但涵蓋率不等於實際保護效果，不能單憑數字判斷疫苗優劣。

目前公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲符合特定高風險條件者。至於糖尿病、慢性肺病或吸菸等尚未符合公費資格的成人，可與醫師討論自費接種需求。黃玉成提醒，秋冬防疫不能只防流感，也要防範後續細菌感染，若感染後出現呼吸困難、胸痛或意識改變等警訊，應立即就醫，避免錯失治療時機。

流感 疫苗 敗血症

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