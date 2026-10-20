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國內線航空票價超過20年未漲 華信盼貨運價格脫鉤

中央社／ 台北20日電

航空國內線票價已超過20年未調漲，華信航空董事長陳大鈞認為理性上是要漲價，但政府照顧民眾又是另一角度。華信總經理莊明哲提出，貨運價格脫鉤及敬老優惠票總量管制等方案。

交通部民用航空局於民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算航空公司國內各航線運價的上下限，由業者自行在上下限間訂定票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式，設定票價調整門檻。

由於國內線票價已超過20年未調漲，華信航空及立榮航空去年紛紛表態，希望可以因應成本調漲國內線機票票價，但目前仍在檢討中。

華信董事長陳大鈞今天出席2026飛航安全管理國際峰會時受訪表示，針對國內線票價，理性認為應該要調漲，但政府要照顧民眾又是另一個角度，所以很難用同一個邏輯來看。

陳大鈞指出，票價如果可以由市場決定是最好，但這是理想，政府有難為的地方，但他認為可以先從貨運價格調整開始。

華信航空總經理莊明哲補充，目前貨運價格是國內線票價的1/10，以國內線到金門的貨運價格是新台幣18元為例，國際線同樣距離的貨運價格卻可以達到100元，因此認為這部分可以進行檢討。

此外，莊明哲認為，台灣走入超高齡化社會，65歲以上敬老優惠票未來將會越來越多，可能就會造成成本增加，因此希望可以仿照日本，實施總量管制，例如每架次敬老優惠票只有7張，賣完就恢復原價票。

莊明哲表示，貨運價格部分今年第一季已經向民航局提出，目前都還在檢討當中，而敬老優惠票總量管制部分，還在內部討論中。

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