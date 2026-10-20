跌倒骨折照了X光才發現骨鬆 3萬筆健檢揭警訊 小心變矮、駝背、腰酸

今天是世界骨質疏鬆日，聯安預防醫學機構公布近三年逾3萬筆骨質密度健檢數據，發現每2名受檢者就有1人出現骨質流失或骨質疏鬆，其中骨質流失以40至49歲最多，骨質疏鬆則以60至69歲最多。醫師提醒，骨質流失可能早在中年就已悄悄累積，並給予民眾骨骼健康管理建議。

聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，多數人進入40、50歲後，開始關注高血壓、糖尿病及癌症篩檢，卻容易忽略骨骼健康。骨質疏鬆初期通常沒有明顯症狀，直到身高變矮、駝背、腰痠背痛頻率增加，甚至跌倒骨折，才驚覺骨質早已大量流失。

骨質流失也可能伴隨肌肉量及肌力下降，當骨骼強度不足、肌力與平衡能力變差，不僅增加跌倒風險，嚴重時更可能因骨折導致失能，影響生活自理能力。洪育忠指出，骨骼會隨著年齡增長、荷爾蒙變化及生活習慣影響，一旦骨質流失速度超過生成速度，骨量便會逐漸下降。

其中，體重過輕、長期久坐及營養攝取不足，是加速骨質流失的重要因素。例如體重過輕者，骨骼承受的重量刺激較少；而長期缺乏運動，也會減少維持骨骼強度所需的負重刺激。若再加上鈣質、維生素D攝取不足，骨骼健康更容易受到影響。

不少民眾發現骨質流失，第一個反應就是趕快補鈣。洪育忠提醒，骨質流失涉及年齡、荷爾蒙、營養及活動量等多重因素，並非單靠補鈣就能改善。除了均衡飲食、維持適當體重，也應規律進行走路、爬樓梯及阻力訓練，強化肌肉與骨骼功能。

檢查方面，洪育忠建議，女性約30歲、男性約40歲起，可與醫師討論是否將骨質密度檢查納入健康管理，建立個人骨質基準。若發現異常，可視情況安排雙能量X光吸收儀（DXA）檢查，必要時搭配骨質代謝指標CTx，評估骨質分解活性。

洪育忠強調，從40多歲開始出現骨質流失，到60多歲骨質疏鬆問題更加明顯，中間仍有相當長的預防時間。及早建立運動習慣、補足營養並掌握骨質變化，才能降低未來骨折與失能風險，守住晚年的行動力。

如何預防骨質疏鬆症？

1.均衡飲食：多攝取牛奶、乳製品、小魚乾、豆製品及深綠色蔬菜，充足鈣質。減少吸菸、重鹹、飲酒、過量咖啡因等，以免加速鈣質流失。

2.規律運動：每周至少累積150分鐘的負重運動，例如快走、慢跑、爬樓梯等，或進行肌力與平衡訓練，以刺激骨質生成。

3.適度日曬：每周2至3次、每次約20分鐘的戶外日曬（避開中午日光），讓身體自行合成維生素D。