快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

跌倒骨折照了X光才發現骨鬆 3萬筆健檢揭警訊 小心變矮、駝背、腰酸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，骨質疏鬆並非老年人的專利，多數人進入40歲後，關注慢性病，卻容易忽略骨骼健康。圖／123RF
醫師提醒，骨質疏鬆並非老年人的專利，多數人進入40歲後，關注慢性病，卻容易忽略骨骼健康。圖／123RF

今天是世界骨質疏鬆日，聯安預防醫學機構公布近三年逾3萬筆骨質密度健檢數據，發現每2名受檢者就有1人出現骨質流失或骨質疏鬆，其中骨質流失以40至49歲最多，骨質疏鬆則以60至69歲最多。醫師提醒，骨質流失可能早在中年就已悄悄累積，並給予民眾骨骼健康管理建議。

聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，多數人進入40、50歲後，開始關注高血壓、糖尿病及癌症篩檢，卻容易忽略骨骼健康。骨質疏鬆初期通常沒有明顯症狀，直到身高變矮、駝背、腰痠背痛頻率增加，甚至跌倒骨折，才驚覺骨質早已大量流失。

骨質流失也可能伴隨肌肉量及肌力下降，當骨骼強度不足、肌力與平衡能力變差，不僅增加跌倒風險，嚴重時更可能因骨折導致失能，影響生活自理能力。洪育忠指出，骨骼會隨著年齡增長、荷爾蒙變化及生活習慣影響，一旦骨質流失速度超過生成速度，骨量便會逐漸下降。

其中，體重過輕、長期久坐及營養攝取不足，是加速骨質流失的重要因素。例如體重過輕者，骨骼承受的重量刺激較少；而長期缺乏運動，也會減少維持骨骼強度所需的負重刺激。若再加上鈣質、維生素D攝取不足，骨骼健康更容易受到影響。

不少民眾發現骨質流失，第一個反應就是趕快補鈣。洪育忠提醒，骨質流失涉及年齡、荷爾蒙、營養及活動量等多重因素，並非單靠補鈣就能改善。除了均衡飲食、維持適當體重，也應規律進行走路、爬樓梯及阻力訓練，強化肌肉與骨骼功能。

檢查方面，洪育忠建議，女性約30歲、男性約40歲起，可與醫師討論是否將骨質密度檢查納入健康管理，建立個人骨質基準。若發現異常，可視情況安排雙能量X光吸收儀（DXA）檢查，必要時搭配骨質代謝指標CTx，評估骨質分解活性。

洪育忠強調，從40多歲開始出現骨質流失，到60多歲骨質疏鬆問題更加明顯，中間仍有相當長的預防時間。及早建立運動習慣、補足營養並掌握骨質變化，才能降低未來骨折與失能風險，守住晚年的行動力。

如何預防骨質疏鬆症？

1.均衡飲食：多攝取牛奶、乳製品、小魚乾、豆製品及深綠色蔬菜，充足鈣質。減少吸菸、重鹹、飲酒、過量咖啡因等，以免加速鈣質流失。

2.規律運動：每周至少累積150分鐘的負重運動，例如快走、慢跑、爬樓梯等，或進行肌力與平衡訓練，以刺激骨質生成。

3.適度日曬：每周2至3次、每次約20分鐘的戶外日曬（避開中午日光），讓身體自行合成維生素D。

骨鬆 骨折 健檢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

走路變慢、起身吃力恐是肌少症 營養師教2招自測、3方法存肌肉

50歲後不只要看體重！腹部肥胖又缺維生素D 研究：死亡風險高123％

每天掉100根頭髮安啦！營養師揭「延遲效應」 需就醫症狀曝

「感受我熾熱的愛！」夫熱情抱妻斷5根肋骨 網笑：想弄死她嗎

相關新聞

明東北季風增強颱風薔琵漸近有共伴效應？氣象署：可能發生在外海

強颱薔琵持續增強，並朝台灣東南方海域移動，中央氣象署預報員趙竑上午指出，氣象署最快可能在明天(21日)深夜到22日上半天發海警，如果移動路徑比較靠近台灣，不排除22日晚上發陸警。

不必走1萬步！1天30分鐘「日式健走」歐美爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

近期風靡歐美的「日式健走法」（Japanese Walking），打破了追求「每日一萬步」的傳統迷思。這項運動是由日本信州大學醫學系能勢博特任教授團隊，從2007年起調查了1萬2千位40歲以上的運動者後研發的「間歇性快走」。

流感單周死亡創今年新高！醫示警肺炎鏈球菌恐接力奪命 嚴重可釀敗血症

國內流感疫情仍處流行期，感染之後，因呼吸道黏膜受損與免疫力暫時下降，常會引發繼發性細菌感染，又以細菌性肺炎最為常見且嚴重。台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成提醒，流感、新冠病毒可能破壞呼吸道防禦機制，讓原本潛伏在鼻咽的肺炎鏈球菌趁虛而入，可能引發嚴重肺炎，甚至造成敗血症、腦膜炎等致命併發症。

大型車國道上坡可走爬坡道 隨意超車恐吃6000元罰單

大貨車、聯結車及大客車因車重較大、加速不易，行經國道長陡上坡路段時，無法達到最低限速，為此，交通部高公局於國道上坡路段最外側設置爬坡道。高公局提醒，行駛爬坡道的車輛不得任意變換車道或超車，其他車輛也不得占用或利用爬坡道超車，違規超車者最高罰6000元。

全台航空運量上看7000萬人次 行政院核定192億元航管系統更新計畫

航空業營運持續成長，預估今年全台運量上看7000萬人次，交通部今宣布，行政院已核定將投入近192億元，打造下一代「航管系統更新計畫」，計畫期程自2027年至2034年共8年，盼全面提升飛航安全與航網運作韌性。

清潔工也缺工！台大醫院長曝曾與百貨搶人 導入AI機器人助手術室清消

醫院人力缺乏，連清潔人力也出現空缺，醫院內清潔工作繁重，手術室各項機具需在短時間內完成清消，病房空間、病人使用過的輪椅也要逐一消毒，台大醫院院長余忠仁今天表示，台大總院清潔人力雖充足，但流動率高困境讓總務部門「相當頭痛」，而新冠疫情期間，新竹台大分院更面臨與竹北地區新設百貨搶人困境，為此，該院與業界合作，導入自動清消機器人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。