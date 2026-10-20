工程師盯3C慘中「定身術」 脖子左轉僅20度 醫揭原因

長時間盯著電腦、手機，小心脖子硬到轉不動！高雄一名工程師因工作長時間使用3C產品，肩頸僵硬如石頭，脖子向左只能轉動約20度，宛如被施了定身術；就醫發現疑頸椎關節發炎，經治療後症狀已有改善。

健仁醫院中醫科主治醫師林原禾表示，任職科技業的林姓男子工作盯著電腦，肩頸肌肉緊繃，起初只是僵硬痠痛，後來連轉頭都變得困難，向左轉動僅約20度，夜裡難入睡，睡著也容易驚醒，長期睡眠不足，工作效率與生活品質大受影響。

不只脖子卡卡，還出現記憶力變差、腰痠及起身困難等困擾，身體彷彿提早老化，診斷後，林男頸部活動受限可能與頸椎後方的小面關節發炎有關，經針灸、微電流及中藥調理，肩頸僵硬與睡眠問題逐漸改善。

林原禾說，現代人工作壓力大，長時間維持固定姿勢，肩頸僵硬、腰背痠痛幾乎成了上班族的文明病，不少人以為只是肌肉疲勞，忍一忍就好，直到頭痛、耳鳴、失眠、腦霧接連出現，才驚覺身體起警訊。

肩頸肌肉緊繃影響自律神經調節，夜裡大腦與身體仍難以放鬆，睡不好又可能讓大腦對疼痛更加敏感，原本只是肩頸痠痛，變成白天精神不濟、注意力不集中，記憶力下降。

他指出，臨床上不少患者疼痛反覆發作，開始頻繁服用止痛藥，長期肩頸僵硬若合併頭痛、失眠、手腳麻木或活動受限，應及早就醫，釐清是否涉及頸椎關節、神經壓迫或其他疾病，避免小毛病拖成大病。