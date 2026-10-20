快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

工程師盯3C慘中「定身術」 脖子左轉僅20度 醫揭原因

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中醫師林原禾表示，FSM微電流療程結合中醫傳統治療，能雙管齊下緩解局部緊繃與疼痛，並改善失眠及自律神經失調等症狀。圖／健仁醫院提供
中醫師林原禾表示，FSM微電流療程結合中醫傳統治療，能雙管齊下緩解局部緊繃與疼痛，並改善失眠及自律神經失調等症狀。圖／健仁醫院提供

長時間盯著電腦、手機，小心脖子硬到轉不動！高雄一名工程師因工作長時間使用3C產品，肩頸僵硬如石頭，脖子向左只能轉動約20度，宛如被施了定身術；就醫發現疑頸椎關節發炎，經治療後症狀已有改善。

健仁醫院中醫科主治醫師林原禾表示，任職科技業的林姓男子工作盯著電腦，肩頸肌肉緊繃，起初只是僵硬痠痛，後來連轉頭都變得困難，向左轉動僅約20度，夜裡難入睡，睡著也容易驚醒，長期睡眠不足，工作效率與生活品質大受影響。

不只脖子卡卡，還出現記憶力變差、腰痠及起身困難等困擾，身體彷彿提早老化，診斷後，林男頸部活動受限可能與頸椎後方的小面關節發炎有關，經針灸、微電流及中藥調理，肩頸僵硬與睡眠問題逐漸改善。

林原禾說，現代人工作壓力大，長時間維持固定姿勢，肩頸僵硬、腰背痠痛幾乎成了上班族的文明病，不少人以為只是肌肉疲勞，忍一忍就好，直到頭痛、耳鳴、失眠、腦霧接連出現，才驚覺身體起警訊。

肩頸肌肉緊繃影響自律神經調節，夜裡大腦與身體仍難以放鬆，睡不好又可能讓大腦對疼痛更加敏感，原本只是肩頸痠痛，變成白天精神不濟、注意力不集中，記憶力下降。

他指出，臨床上不少患者疼痛反覆發作，開始頻繁服用止痛藥，長期肩頸僵硬若合併頭痛、失眠、手腳麻木或活動受限，應及早就醫，釐清是否涉及頸椎關節、神經壓迫或其他疾病，避免小毛病拖成大病。

林原禾醫師指出，肩頸僵硬可能逐步引發一連串頭痛、失眠等症狀，可透過中醫結合FSM微電流療法的整合治療進行調理。圖／健仁醫院提供
林原禾醫師指出，肩頸僵硬可能逐步引發一連串頭痛、失眠等症狀，可透過中醫結合FSM微電流療法的整合治療進行調理。圖／健仁醫院提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女感冒服藥睡醒竟「歪頭、眼球上吊」 醫揪止吐藥惹禍

阿Ken罹皮蛇「半夜痛到倒地」 醫示警：糖友罹病風險近2倍、恐傷視力

走路變慢、起身吃力恐是肌少症 營養師教2招自測、3方法存肌肉

別只是看有沒有舌苔 伸舌頭也能看出中風警訊 醫：突然歪一邊快就醫

相關新聞

明東北季風增強颱風薔琵漸近有共伴效應？氣象署：可能發生在外海

強颱薔琵持續增強，並朝台灣東南方海域移動，中央氣象署預報員趙竑上午指出，氣象署最快可能在明天(21日)深夜到22日上半天發海警，如果移動路徑比較靠近台灣，不排除22日晚上發陸警。

不必走1萬步！1天30分鐘「日式健走」歐美爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

近期風靡歐美的「日式健走法」（Japanese Walking），打破了追求「每日一萬步」的傳統迷思。這項運動是由日本信州大學醫學系能勢博特任教授團隊，從2007年起調查了1萬2千位40歲以上的運動者後研發的「間歇性快走」。

流感單周死亡創今年新高！醫示警肺炎鏈球菌恐接力奪命 嚴重可釀敗血症

國內流感疫情仍處流行期，感染之後，因呼吸道黏膜受損與免疫力暫時下降，常會引發繼發性細菌感染，又以細菌性肺炎最為常見且嚴重。台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成提醒，流感、新冠病毒可能破壞呼吸道防禦機制，讓原本潛伏在鼻咽的肺炎鏈球菌趁虛而入，可能引發嚴重肺炎，甚至造成敗血症、腦膜炎等致命併發症。

大型車國道上坡可走爬坡道 隨意超車恐吃6000元罰單

大貨車、聯結車及大客車因車重較大、加速不易，行經國道長陡上坡路段時，無法達到最低限速，為此，交通部高公局於國道上坡路段最外側設置爬坡道。高公局提醒，行駛爬坡道的車輛不得任意變換車道或超車，其他車輛也不得占用或利用爬坡道超車，違規超車者最高罰6000元。

全台航空運量上看7000萬人次 行政院核定192億元航管系統更新計畫

航空業營運持續成長，預估今年全台運量上看7000萬人次，交通部今宣布，行政院已核定將投入近192億元，打造下一代「航管系統更新計畫」，計畫期程自2027年至2034年共8年，盼全面提升飛航安全與航網運作韌性。

清潔工也缺工！台大醫院長曝曾與百貨搶人 導入AI機器人助手術室清消

醫院人力缺乏，連清潔人力也出現空缺，醫院內清潔工作繁重，手術室各項機具需在短時間內完成清消，病房空間、病人使用過的輪椅也要逐一消毒，台大醫院院長余忠仁今天表示，台大總院清潔人力雖充足，但流動率高困境讓總務部門「相當頭痛」，而新冠疫情期間，新竹台大分院更面臨與竹北地區新設百貨搶人困境，為此，該院與業界合作，導入自動清消機器人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。