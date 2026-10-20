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大型車國道上坡可走爬坡道 隨意超車恐吃6000元罰單

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
爬坡道的相關標誌牌面。圖／交通部高公局提供
爬坡道的相關標誌牌面。圖／交通部高公局提供

大貨車、聯結車及大客車因車重較大、加速不易，行經國道長陡上坡路段時，無法達到最低限速，為此，交通部高公局於國道上坡路段最外側設置爬坡道。高公局提醒，行駛爬坡道的車輛不得任意變換車道或超車，其他車輛也不得占用或利用爬坡道超車，違規超車者最高罰6000元。

高公局指出，大型車輛（如大貨車、聯結車及大客車）因車重較大、加速不易，行經國道長陡上坡路段時，可能無法達到最低速限。為降低車輛速差、維持車流順暢及行車安全，高公局於部分國道上坡路段最外側設置爬坡道，供車速低於最低速限的車輛使用。

高公局指出，行經國道爬坡道路段時，應留意沿線標誌及標線指示。爬坡道前150公尺設有「爬坡道150公尺」預告標誌，起點設有「慢速車靠右」告示牌，指示慢速車輛靠右行駛；終點前則設有「爬坡道終點」告示標，告示爬坡道即將結束。部分路段另設有「限行大型車」等特殊管制規定，請依現場標誌行駛。

高公局提醒，行駛爬坡道的車輛不得任意變換車道或超車，其他車輛也不得佔用或利用爬坡道超車，以免干擾車流及影響行車安全。

違規超車者依「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處3000元以上、6000元以下罰鍰；另行經坡道上坡時不得蛇行前進，違反者依同條例第51條規定，處600元以上、1200元以下罰鍰。

高公局呼籲，用路人行經國道爬坡道路段時，應遵守車道使用規定，勿任意變換車道或利用爬坡道超車，並留意前後車輛速差、保持安全距離，共同維護國道行車安全與順暢。

另外，高公局也表示，本次光復節連假實施高乘載管制措施，假期後2日（10月25日至26日），於國5北向實施時段性高乘載管制，請民眾多加留意並配合。

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