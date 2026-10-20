快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

古都恐成水都？ 綠色和平示警台南142處古蹟淹水風險 安平多處列警戒

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國際環境組織綠色和平今在台南市議會公布台南142處古蹟淹水風險研究，且在現況及全球升溫2度的情景下，安平古蹟群部分恐面臨淹水風險，也呼籲政府「氣候調適較緊做，莫讓古都變水都」。記者萬于甄／攝影
國際環境組織綠色和平今在台南市議會公布台南142處古蹟淹水風險研究，且在現況及全球升溫2度的情景下，安平古蹟群部分恐面臨淹水風險，也呼籲政府「氣候調適較緊做，莫讓古都變水都」。記者萬于甄／攝影

擁有文化古都之稱的台南，近年受極端氣候影響，許多古蹟也成為受災戶，像是南鯤鯓代天府牌樓、南門段城垣、東大門城牆等；國際環境組織綠色和平今在台南市議會公布台南142處古蹟淹水風險研究，且在現況及全球升溫2度的情景下，安平古蹟群部分恐面臨淹水風險。

綠色和平氣候變遷與能源轉型專案主任忻儀表示，去年丹娜絲颱風造成南鯤鯓代天府牌樓倒塌，今年8月連日強降雨又造成東大門城牆局部崩落，凸顯古蹟面對極端氣候的脆弱性；台南雖是全台唯一將文化資產、古蹟防護獨立納入氣候變遷調適計畫的地方政府，卻未編列相關預算，應加強事前預防及修護經費，並與在地居民共同研擬對策。

她提到，此次以台南142處古蹟為研究母體，參考公開資料並實地勘查，分析6小時短時強降雨至24小時持續性豪雨的風險，除原台南運河安平海關及億載金城部分區域恐淹水1至2公尺，安平小砲台、安平盧經堂厝部分區域也恐積淹水0.5至1公尺。

台南市議員朱正軒也說，古蹟乘載台南的歷史與共同記憶，面對極端氣候，市府應把文化資產保存與城市防災一起規畫，從周邊排水、滯洪空間到古蹟本體防護，編列專責預算，並建立災前整備與緊急應變機制，不能每次都等災後才搶修，必須把預防工作做在災害之前，讓珍貴的歷史留給下一代。

綠色和平提到，台南是六都中面臨最多氣候衝擊治理考驗的城市，尤其，安平運河沿岸古蹟景點每年直接觀光消費價值約20.6億元，一旦運河溢水、道路積水或古蹟園區受災，可能阻斷老街及古蹟聚落交通，影響遊客到訪與地方觀光生計。

綠色和平呼籲，「氣候調適較緊做，莫讓古都變水都」，藍綠市長參選人陳亭妃、謝龍介既已簽署極端氣候行動承諾書，應進一步提出具體政見，包括將安平古蹟生活圈納入社區調適示範區、提高社區及文化資產防護預算，並針對獨居長者、農漁民及兒少等氣候脆弱族群建立預警與互助機制。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國華街下水道工程延宕衝擊商家生意 嘉市議員轟「損失誰承擔」

煙波集團跨足商場經營！台南車站首站試營運、年底20品牌進駐

走進台南百年鐵道趁現在 舊車站軌道限時開放拍照打卡

郭瓊瑩／再現跨黨派都市綠政光輝

相關新聞

明東北季風增強颱風薔琵漸近有共伴效應？氣象署：可能發生在外海

強颱薔琵持續增強，並朝台灣東南方海域移動，中央氣象署預報員趙竑上午指出，氣象署最快可能在明天(21日)深夜到22日上半天發海警，如果移動路徑比較靠近台灣，不排除22日晚上發陸警。

不必走1萬步！1天30分鐘「日式健走」歐美爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

近期風靡歐美的「日式健走法」（Japanese Walking），打破了追求「每日一萬步」的傳統迷思。這項運動是由日本信州大學醫學系能勢博特任教授團隊，從2007年起調查了1萬2千位40歲以上的運動者後研發的「間歇性快走」。

流感單周死亡創今年新高！醫示警肺炎鏈球菌恐接力奪命 嚴重可釀敗血症

國內流感疫情仍處流行期，感染之後，因呼吸道黏膜受損與免疫力暫時下降，常會引發繼發性細菌感染，又以細菌性肺炎最為常見且嚴重。台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成提醒，流感、新冠病毒可能破壞呼吸道防禦機制，讓原本潛伏在鼻咽的肺炎鏈球菌趁虛而入，可能引發嚴重肺炎，甚至造成敗血症、腦膜炎等致命併發症。

大型車國道上坡可走爬坡道 隨意超車恐吃6000元罰單

大貨車、聯結車及大客車因車重較大、加速不易，行經國道長陡上坡路段時，無法達到最低限速，為此，交通部高公局於國道上坡路段最外側設置爬坡道。高公局提醒，行駛爬坡道的車輛不得任意變換車道或超車，其他車輛也不得占用或利用爬坡道超車，違規超車者最高罰6000元。

全台航空運量上看7000萬人次 行政院核定192億元航管系統更新計畫

航空業營運持續成長，預估今年全台運量上看7000萬人次，交通部今宣布，行政院已核定將投入近192億元，打造下一代「航管系統更新計畫」，計畫期程自2027年至2034年共8年，盼全面提升飛航安全與航網運作韌性。

清潔工也缺工！台大醫院長曝曾與百貨搶人 導入AI機器人助手術室清消

醫院人力缺乏，連清潔人力也出現空缺，醫院內清潔工作繁重，手術室各項機具需在短時間內完成清消，病房空間、病人使用過的輪椅也要逐一消毒，台大醫院院長余忠仁今天表示，台大總院清潔人力雖充足，但流動率高困境讓總務部門「相當頭痛」，而新冠疫情期間，新竹台大分院更面臨與竹北地區新設百貨搶人困境，為此，該院與業界合作，導入自動清消機器人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。