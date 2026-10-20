古都恐成水都？ 綠色和平示警台南142處古蹟淹水風險 安平多處列警戒

擁有文化古都之稱的台南，近年受極端氣候影響，許多古蹟也成為受災戶，像是南鯤鯓代天府牌樓、南門段城垣、東大門城牆等；國際環境組織綠色和平今在台南市議會公布台南142處古蹟淹水風險研究，且在現況及全球升溫2度的情景下，安平古蹟群部分恐面臨淹水風險。

綠色和平氣候變遷與能源轉型專案主任忻儀表示，去年丹娜絲颱風造成南鯤鯓代天府牌樓倒塌，今年8月連日強降雨又造成東大門城牆局部崩落，凸顯古蹟面對極端氣候的脆弱性；台南雖是全台唯一將文化資產、古蹟防護獨立納入氣候變遷調適計畫的地方政府，卻未編列相關預算，應加強事前預防及修護經費，並與在地居民共同研擬對策。

她提到，此次以台南142處古蹟為研究母體，參考公開資料並實地勘查，分析6小時短時強降雨至24小時持續性豪雨的風險，除原台南運河安平海關及億載金城部分區域恐淹水1至2公尺，安平小砲台、安平盧經堂厝部分區域也恐積淹水0.5至1公尺。

台南市議員朱正軒也說，古蹟乘載台南的歷史與共同記憶，面對極端氣候，市府應把文化資產保存與城市防災一起規畫，從周邊排水、滯洪空間到古蹟本體防護，編列專責預算，並建立災前整備與緊急應變機制，不能每次都等災後才搶修，必須把預防工作做在災害之前，讓珍貴的歷史留給下一代。

綠色和平提到，台南是六都中面臨最多氣候衝擊治理考驗的城市，尤其，安平運河沿岸古蹟景點每年直接觀光消費價值約20.6億元，一旦運河溢水、道路積水或古蹟園區受災，可能阻斷老街及古蹟聚落交通，影響遊客到訪與地方觀光生計。

綠色和平呼籲，「氣候調適較緊做，莫讓古都變水都」，藍綠市長參選人陳亭妃、謝龍介既已簽署極端氣候行動承諾書，應進一步提出具體政見，包括將安平古蹟生活圈納入社區調適示範區、提高社區及文化資產防護預算，並針對獨居長者、農漁民及兒少等氣候脆弱族群建立預警與互助機制。