IKEA進口中國大陸烘焙紙模 溶出試驗超標 遭食藥署退運、採逐批查驗

衛福部食藥署今天公布於邊境攔截多批不符我國食安規定品項。知名瑞典傢俱業者宜家家居，共2批逾10公斤中國大陸製紙杯烤模，因溶出試驗不合格在邊境遭要求退運，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，將針對業者宜家家居及中國大陸製紙杯，調升為逐批查驗。此外，業者輸入一批知名美國家電品牌「CUISINART」廚房配件組，溶出試驗不合格，高達6.4公噸需退運或銷毀。

劉芳銘指出，本次共攔截3批大陸製紙類容器具，檢出溶出試驗蒸發殘渣不合格，其中2批係由宜家家居股份有限公司報驗的大陸製紙杯考模，以4%醋酸於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為217ppm及226ppm，這2批分別重7.78、3.89公斤的大陸製紙杯考模需退運或銷毀；另有一批宏圃企業有限公司報驗大陸烘焙紙，溶出試驗殘渣超標，也須退運或銷毀。

食藥署統計，近半年，自今年4月12日至10月12日止，受理中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」產品，報驗206批，檢驗不合格11批，不合格率5.3%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣不合格，劉芳銘表示，食藥署從今年10月20日起至11月19日止，在邊境針對這類產品採逐批查驗，抽驗比例為100%。

業者「香港商美康雅香港有限公司台灣分公司」報驗的中國大陸製廚房配件組食物夾，品牌為「CUISINART」以4%醋酸於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為123ppm，劉芳銘指出，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，這批中國的廚房配件組必須退運或銷毀，食藥署針對該公司調整為加強抽批查驗，抽驗比率為2至5成。