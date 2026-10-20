快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

指揮家「大呂老師」骨髓移植後病逝 醫揭致命併發症…救命藥恐花400萬

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
知名指揮家呂彥慶，歷經數月白血病治療與骨髓移植，發生少見的「肝竇阻塞症候群」，17日不幸離世，引起大批學生哀悼。圖／林聖翰提供
知名指揮家呂彥慶，歷經數月白血病治療與骨髓移植，發生少見的「肝竇阻塞症候群」，17日不幸離世，引起大批學生哀悼。圖／林聖翰提供

指揮家「大呂老師」呂彥慶今年5月因白血病住院，8月接受骨髓移植，原本一度有望於中秋節返家休養，病情卻急轉直下，發生少見併發症「肝竇阻塞症候群」，後又發生菌血症，17日深夜離世。中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，肝竇阻塞症候群與移植前接受的高劑量化療有關，嚴重時恐導致肝衰竭，甚至危及生命，但目前健保未給付，成人治療費用高達上百萬。

大呂老師的妻子發文指出，大呂老師5月因白血病住院，8月進行骨髓移植，期間血球一度蓬勃發展，以為迎來轉機。一個多月後肝指數竟飆升到1200，併發「肝竇阻塞症候群」，後來又因細菌感染引起菌血症，她心碎仍攔不住一切的發生，大呂老師在17日深夜離世。

葉士芃指出，白血病患者接受骨髓移植前，通常須先接受高劑量化療，以清除癌細胞及部分免疫細胞。然而，高劑量化療可能傷害肝臟內血管的內皮細胞，使細胞受損、死亡及剝落，進而阻塞肝臟內的小血管，引發肝竇阻塞症候群。

肝竇阻塞症候群可能出現肝指數飆高、體重增加、腹水及黃疸等肝臟損傷的症狀。葉士芃表示，若狀況輕微，黃疸指數在2至3，還不算太嚴重，部分患者可以慢慢恢復；但若黃疸指數上升到8以上，致死率相當高，若無法及時止住惡化，可能大約三周就進展為肝衰竭、肝昏迷，甚至死亡。

葉士芃表示，引起肝竇阻塞症候群的原因與藥物和患者肝臟狀況有關。部分化學藥物造成此種併發症的機率較高，或是若患者本身就是B型肝炎帶原者、已有肝臟發炎的患者，在接受高劑量化療後，也可能面臨較高風險。

葉士芃表示，藥物昂貴且一般醫院不一定有。他說明，嚴重肝臟血管栓塞，目前唯一可治療的是血栓藥物Defibrotide，但目前此藥沒有健保給付，按照體重用藥，小孩子使用可能要30至40萬，70、80公斤的成人則要3、4百萬，對家庭來說是極大負擔，且用了也無法保證百分之百成功。目前僅在醫學中心、移植中心才會備有此藥，若其他醫院要調度、採購也得花上一段時間，緩不濟急。

葉士芃指出，骨髓移植的風險難以避免，施打化學藥劑時，就會有栓塞風險，中間也會遇上感染、敗血症風險，且將別人的細胞移植體內，難以避免排斥風險，是相當困難、辛苦的奮鬥過程。

白血病

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

饗饗爆食物中毒⋯婦用餐48小時喊肝功能異常 索賠80萬敗訴

女感冒服藥睡醒竟「歪頭、眼球上吊」 醫揪止吐藥惹禍

65歲以上注意！流感恐引發心梗、中風風險暴增近5倍 醫揭免疫老化危機

阿Ken罹皮蛇「半夜痛到倒地」 醫示警：糖友罹病風險近2倍、恐傷視力

相關新聞

明東北季風增強颱風薔琵漸近有共伴效應？氣象署：可能發生在外海

強颱薔琵持續增強，並朝台灣東南方海域移動，中央氣象署預報員趙竑上午指出，氣象署最快可能在明天(21日)深夜到22日上半天發海警，如果移動路徑比較靠近台灣，不排除22日晚上發陸警。

不必走1萬步！1天30分鐘「日式健走」歐美爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

近期風靡歐美的「日式健走法」（Japanese Walking），打破了追求「每日一萬步」的傳統迷思。這項運動是由日本信州大學醫學系能勢博特任教授團隊，從2007年起調查了1萬2千位40歲以上的運動者後研發的「間歇性快走」。

流感單周死亡創今年新高！醫示警肺炎鏈球菌恐接力奪命 嚴重可釀敗血症

國內流感疫情仍處流行期，感染之後，因呼吸道黏膜受損與免疫力暫時下降，常會引發繼發性細菌感染，又以細菌性肺炎最為常見且嚴重。台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成提醒，流感、新冠病毒可能破壞呼吸道防禦機制，讓原本潛伏在鼻咽的肺炎鏈球菌趁虛而入，可能引發嚴重肺炎，甚至造成敗血症、腦膜炎等致命併發症。

大型車國道上坡可走爬坡道 隨意超車恐吃6000元罰單

大貨車、聯結車及大客車因車重較大、加速不易，行經國道長陡上坡路段時，無法達到最低限速，為此，交通部高公局於國道上坡路段最外側設置爬坡道。高公局提醒，行駛爬坡道的車輛不得任意變換車道或超車，其他車輛也不得占用或利用爬坡道超車，違規超車者最高罰6000元。

清潔工也缺工！台大醫院長曝曾與百貨搶人 導入AI機器人助手術室清消

醫院人力缺乏，連清潔人力也出現空缺，醫院內清潔工作繁重，手術室各項機具需在短時間內完成清消，病房空間、病人使用過的輪椅也要逐一消毒，台大醫院院長余忠仁今天表示，台大總院清潔人力雖充足，但流動率高困境讓總務部門「相當頭痛」，而新冠疫情期間，新竹台大分院更面臨與竹北地區新設百貨搶人困境，為此，該院與業界合作，導入自動清消機器人。

虧損撐不住...華信提彈性票價、敬老票總量管制、貨價與客運價脫鉤

國內線機票票價制度已26年未檢討，但業者各方面成本都飆漲，營運壓力持續加重，交通部表示還在檢討中，但華信今表示，不應明訂票價機制，而是因應市場機制採「彈性票價」，且票價會影響貨運價格，因此也提出貨價與客運價格脫鉤、貨價調漲、65歲老人半價優惠座位數總量管制等，以減少虧損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。