指揮家「大呂老師」骨髓移植後病逝 醫揭致命併發症…救命藥恐花400萬

指揮家「大呂老師」呂彥慶今年5月因白血病住院，8月接受骨髓移植，原本一度有望於中秋節返家休養，病情卻急轉直下，發生少見併發症「肝竇阻塞症候群」，後又發生菌血症，17日深夜離世。中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，肝竇阻塞症候群與移植前接受的高劑量化療有關，嚴重時恐導致肝衰竭，甚至危及生命，但目前健保未給付，成人治療費用高達上百萬。

大呂老師的妻子發文指出，大呂老師5月因白血病住院，8月進行骨髓移植，期間血球一度蓬勃發展，以為迎來轉機。一個多月後肝指數竟飆升到1200，併發「肝竇阻塞症候群」，後來又因細菌感染引起菌血症，她心碎仍攔不住一切的發生，大呂老師在17日深夜離世。

葉士芃指出，白血病患者接受骨髓移植前，通常須先接受高劑量化療，以清除癌細胞及部分免疫細胞。然而，高劑量化療可能傷害肝臟內血管的內皮細胞，使細胞受損、死亡及剝落，進而阻塞肝臟內的小血管，引發肝竇阻塞症候群。

肝竇阻塞症候群可能出現肝指數飆高、體重增加、腹水及黃疸等肝臟損傷的症狀。葉士芃表示，若狀況輕微，黃疸指數在2至3，還不算太嚴重，部分患者可以慢慢恢復；但若黃疸指數上升到8以上，致死率相當高，若無法及時止住惡化，可能大約三周就進展為肝衰竭、肝昏迷，甚至死亡。

葉士芃表示，引起肝竇阻塞症候群的原因與藥物和患者肝臟狀況有關。部分化學藥物造成此種併發症的機率較高，或是若患者本身就是B型肝炎帶原者、已有肝臟發炎的患者，在接受高劑量化療後，也可能面臨較高風險。

葉士芃表示，藥物昂貴且一般醫院不一定有。他說明，嚴重肝臟血管栓塞，目前唯一可治療的是血栓藥物Defibrotide，但目前此藥沒有健保給付，按照體重用藥，小孩子使用可能要30至40萬，70、80公斤的成人則要3、4百萬，對家庭來說是極大負擔，且用了也無法保證百分之百成功。目前僅在醫學中心、移植中心才會備有此藥，若其他醫院要調度、採購也得花上一段時間，緩不濟急。

葉士芃指出，骨髓移植的風險難以避免，施打化學藥劑時，就會有栓塞風險，中間也會遇上感染、敗血症風險，且將別人的細胞移植體內，難以避免排斥風險，是相當困難、辛苦的奮鬥過程。