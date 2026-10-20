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別只是看有沒有舌苔 伸舌頭也能看出中風警訊 醫：突然歪一邊快就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師賴睿昕說，若發現舌頭伸不直、往一側偏斜，甚至伴隨說話不清楚、嘴角歪斜、單側手腳無力等症狀，即可能是腦中風警訊，應盡速就醫。示意圖。圖／123RF
中醫師賴睿昕說，若發現舌頭伸不直、往一側偏斜，甚至伴隨說話不清楚、嘴角歪斜、單側手腳無力等症狀，即可能是腦中風警訊，應盡速就醫。示意圖。圖／123RF

照鏡子時，很多人會習慣伸出舌頭，看看舌苔厚不厚、舌頭有沒有破洞，卻很少注意舌頭伸出來時是否對稱。中醫師賴睿昕說，舌頭不只是中醫觀察身體狀態的重要依據，更與神經肌肉的協調功能有關。若發現舌頭伸不直、往一側偏斜，甚至伴隨說話不清楚、嘴角歪斜、單側手腳無力等症狀，即可能是腦中風警訊，應盡速就醫，不能只靠中醫舌診判斷。

賴睿昕表示，中醫看診講究「望、聞、問、切」，舌診是觀察身體狀態的重要方法，會綜合評估舌頭形狀、顏色、舌苔厚薄、濕潤程度，以及舌面裂紋、齒痕等特徵，作為辨證論治的參考。如果舌頭長期略微偏斜，可能與個人體質、口腔結構或神經肌肉問題有關；但如果原本沒有異常，突然出現舌頭無法伸直、伸出時明顯偏向一邊，應優先考慮神經系統的急性問題，並由醫療人員檢查。

中醫辨證過程中，舌頭的顏色、形態及舌苔變化，可以協助醫師了解患者整體的身體狀態。賴睿昕說，首先是舌頭的形狀。若舌體偏胖大、邊緣有明顯齒痕，中醫辨證時可能會考慮氣虛、脾虛或濕盛等情況；若舌體偏瘦、舌質較紅，則可能與陰液不足或內熱等證候有關。不過，舌頭大小也受到個人解剖構造影響，必須結合其他症狀判斷。

其次是舌質顏色。一般健康舌象常見淡紅舌質，但仍會受到光線、飲食、抽菸、口腔狀況及個人體質影響。傳統中醫認為，舌質偏淡可能與氣血不足等證候相關；舌質偏紅可能與熱證有關；舌色紫暗或出現瘀點，則可能作為血瘀辨證的參考。若舌頭突然呈現異常顏色，尤其同時出現呼吸困難、胸痛或其他急性症狀，也應立即就醫，而不是自行對照舌象判斷病因。

第三是舌面紋路。部分人舌頭中間會有縱向裂紋，或出現較明顯的橫向裂紋。中醫會依裂紋的位置、深淺、舌質顏色及舌面濕潤程度，作為辨證參考；但有些裂紋是長期存在的正常個體差異，不能一看到裂紋就認為是氣血不足或器官出了問題。然而，舌診的重點不是將每一個異常都與重大疾病畫上等號，但也不能因為舌象看起來正常，就忽略真正的危險訊號。

賴睿昕提醒，民眾應記住腦中風常見警訊，包括突然臉歪、單側手腳無力、說話含糊或理解困難，也要留意突然出現的視力異常、嚴重失去平衡或不明原因的劇烈頭痛。如果舌頭突然偏向一側，並伴隨上述任何症狀，應立即就醫，即使症狀自行改善，也不能掉以輕心。

民眾平時可以留意自己舌頭的外觀與活動能力，真正需要提高警覺的，是原本正常的功能突然改變。賴睿昕說，舌象異常可以進一步評估，舌頭突然歪斜則要先排除腦中風，掌握黃金時間，才是保護腦部健康最重要的一步。

中風

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