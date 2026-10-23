童年零嘴變身超萌收藏品！華元「四大天王」40年經典再掀回憶殺，momo獨家下殺兩箱598元

圖／華元食品提供

還記得小時候遠足、放學後，總要買上一包零食的快樂嗎？陪伴台灣人走過40多年歲月的經典零食，這次竟然集體「萌」出道！台灣經典零食品牌「華元」將旗下蚵仔煎、鹹蔬餅、玉黍叔及真魷味四大人氣明星集結，推出話題新品「華元四大天王趴踢箱」，不只一箱收錄跨越世代的國民零嘴，更將熟悉的包裝形象化身為超萌「四大天王絨毛小掛包」，讓童年回憶從舌尖延伸到日常穿搭，掀起零食界的療癒收藏風潮！

這款結合經典滋味與復古情懷限定組合，將於2026年10月28日凌晨00:00正式在momo購物網獨家開賣！兩箱組市售價900元，獨家促銷價只要598元，現省302元，相當於約67折優惠！一次就能入手20包經典零食與2款隨機絨毛小掛包，限量販售、售完為止，不論是零食控或收藏迷都忍不住心動！

四大天王資歷超驚人！從1982年紅到現在，吃的是零食也是青春回憶

說到台灣人的零食回憶，華元絕對占有一席之地。成立於1981年的華元食品，旗下多款商品跨越不同世代，已成為台灣零食文化的一部分。這次熱鬧齊聚的「四大天王」，每一位都有著獨家經典故事：

•真魷味（1982年上市）：作為華元首款推出的商品，憑藉獨特鹹香與酥脆口感，是許多人從小吃到大的創始級零嘴。

• 鹹蔬餅（1983年上市）：以輕薄酥脆的餅體與耐吃風味，默默擄獲大批忠實粉絲的味蕾。

•玉黍叔（1985年上市）：頂著經典老公公形象，濃郁玉米香氣搭配香酥口感，是大家童年零食櫃中的熟悉身影。

•波的多蚵仔煎洋芋片（1986年上市）：當年憑著一句朗朗上口的「好呷ㄟ蚵仔煎～」電視廣告詞深植人心。鮮少人知道，這款經典口味發想自日本廣島燒，後來口味改用台灣人熟悉的『蚵仔煎』創造產品。意外成就了紅遍數十年的長青神話。

不論是從小吃到大的資深吃貨，還是熱愛新奇趣味的年輕族群，都能在這箱新品中找到屬於自己的情懷。

零食變身時尚配件！四款絨毛小掛包可愛又實用

圖／華元食品提供

除了滿足味蕾，本次「華元四大天王趴踢箱」最令人驚豔的亮點，莫過於將零食包裝改成「實用小物」，化身為療癒感十足的絨毛小掛包！外型俏皮吸睛，更兼具收納零錢、耳機等隨身小物的功能，掛在背包上即可為日常穿搭增添趣味。小掛包共有四款造型採隨機出貨，讓每次開箱都充滿驚喜，完美結合復古情懷與近期大熱的絨毛吊飾風潮。

對消費者來說，這次買的不只是零食，更是一份能吃、能玩、能收藏的童年回憶！

momo獨家限量！兩箱20包＋2款隨機絨毛小掛包只要598元

除了話題十足的經典回憶與可愛周邊，華元這次也端出相當有感的獨家優惠！

圖／華元食品提供

「華元四大天王趴踢箱」每箱內含蚵仔煎3包、鹹蔬餅3包、玉黍叔2包、真魷味2包，共10包人氣零食，並搭配1款隨機四大天王絨毛小掛包。

此次momo購物網獨家推出兩箱組合，共20包經典零食，加上2款隨機絨毛小掛包，促銷價只要598元，相較市售價900元，直接現省302元，平均每箱只要299元！

不論是週末追劇、朋友聚會、辦公室下午茶，或是送給一起長大的好友，都是兼具分享樂趣與收藏驚喜的趣味選擇。

華元將童年回憶翻玩為萌趣配件，成功讓經典零食玩出時尚新花樣！

10月28日凌晨00:00，鎖定momo購物網！ 四大天王限量登場，兩箱598元獨家開賣，數量有限、售完為止。想把經典台灣味與萌趣絨毛小掛包一起帶回家的消費者，可別錯過這波限量收藏機會！

商品販售資訊

圖／華元食品提供

•商品名稱： 華元四大天王趴踢箱 2箱組

•每箱商品內容： 蚵仔煎3包、鹹蔬餅3包、玉黍叔2包、真魷味2包，共10包經典零食

• 限定周邊： 每箱附「四大天王絨毛小掛包」1款，四款造型隨機出貨；兩箱共2款，不保證不重複

• 兩箱組合： 共20包零食＋2款隨機絨毛小掛包

• 市售價： NT$900

•momo獨家促銷價： NT$598／2箱組（平均每箱299元）

• 開賣時間： 2026年10月28日 00:00

•獨家販售通路： momo購物網

•販售方式： 限量販售，售完為止

•商品購買連結： https://www.momoshop.com.tw/product/15732077