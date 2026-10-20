台灣駕照赴澳洲免試換照10月31日上路 首波適用西澳、昆士蘭

台灣駕照赴澳洲換照將更便利。外交部與駐澳大利亞代表處積極爭取後，澳洲公路局（Austroads）今年7月23日正式宣布，將台灣納入「海外駕照認可計畫」，持我國有效汽車、機車駕照的民眾，未來符合澳洲各州及領地相關規定，即可免除筆試及路考申請換發當地駕照。新制最快將於10月31日起在西澳洲、昆士蘭州率先實施。

外交部長林佳龍對此表示歡迎及肯定，外交部後續將協調交通部，依互惠原則給予澳洲人民在台同等待遇。

依目前規劃，澳洲各州及領地將分階段實施免試換照。西澳洲及昆士蘭州預計於2026年10月31日上路；新南威爾斯州、南澳州及北領地預計於2027年1月1日實施；塔斯馬尼亞州則預計於2027年2月1日上路。至於澳洲首都領地及維多利亞州，實施日期尚待公告。

外交部提醒，免試換照是指免除駕駛知識測驗及實際道路駕駛測驗，申請人仍須符合當地身分、年齡、健康、駕照效期及其他核發條件，並依居住州或領地的規定辦理，實際適用情形以當地交通主管機關最新公告為準。

此外，新制主要適用於一般汽車及機車駕照，其他車輛類別仍須依各州及領地規定辦理。外交部與駐澳大利亞代表處及駐澳各辦事處將持續關注各地實施進度，並與澳洲相關主管機關保持聯繫、適時更新資訊，以維護旅澳國人權益及便利。