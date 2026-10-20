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國內機票凍漲26年業者喊壓力大 交通部：運價平穩措施仍持續補貼
國內線機票票價制度已26年未檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空均喊話並提出票價機制調整申請。交通部今表示，目前還在檢討，因應中東戰爭推動的交通運價平穩措施仍延長、持續補貼，尚未訂定截止期限。
現行國內線票價機制，是由民航局於1999年11月，依航空公司提報的14項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價，2014年再核定14項成本中的「油價採用浮動方式」調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。
但今年3月中東戰爭導致油價飆漲，為此交通部啟動交通運價平穩措施，透過中油吸收航空燃油漲幅，使國內航線航空燃油價格維持6個月平均每公升27.25元以下，避免觸動國內線票價調整門檻；今年6月再宣布加碼延長補貼3個月至9月，但立法院預算中心近日質疑，民航局補貼基準高估實際油價，應盡快明訂退場機制。
交通部航政司長韓振華今出席「2026飛航安全管理國際峰會」，會前受訪表示，交通運價平穩措施目前仍持續延長中，尚未訂定截止期限，要視中東戰爭狀況而定，並滾動檢討，若有所變動，會提前1個月公告；至於國內線運價調整申請部分，目前都還在檢討。
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