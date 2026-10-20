小趴踢，大能量！首屆「500小趴踢」11月插旗西門紅樓 打造年輕、永續與美味交織的質感生活新慶典

由《500輯》所發起的青年質感慶典正式迎來全新進化，延續過往「500趴」熱潮，今年重磅推出全新型態活動「500小趴踢2026」。首屆500小趴踢將於11月6日至11月8日限時三天，首度插旗台北時尚潮流重鎮「西門紅樓」，以首創雙核心會場，結合西門紅樓北廣場戶外風格市集，與西門河岸留言室內沉浸式展演與講座，帶來兼具精緻感、永續精神與滿滿能量的質感生活提案。

500小趴踢2026，將於11月6～8日於西門紅樓北廣場、西門河岸留言舉辦。圖／500小趴踢提供

步伐調小、能量放大！「500小趴踢」的核心精神與生活主張

有別於過往萬人戶外慶典的喧囂與快速流動，「500小趴踢」提出了「小趴踢，大能量！」的年度訴求。這裡的「小」絕非規模縮減，而是一種對精緻體驗的追求。希望邀請大家在快速流動的時代中主動將步伐調小，專注於每個當下的微小瞬間，進而激發出對美好生活的強大熱情與回響。

首屆活動立基於三大品牌核心主張，首先是注入符合新世代浪潮的多元文化元素，展現極致年輕活力與積極向上的生活態度。其次是拒絕盲目複製，從策展細節到出攤品牌，皆旨在彰顯個人獨特的生活品味與自我價值。最後則是倡導綠色消費與零浪費，將環保永續思維融入活動硬體與市集設計，讓愛地球成為最時尚的生活方式。

攜手合作夥伴 專屬優惠手刀搶

500小趴踢更攜手眾多合作夥伴，統一超商好鄰居文教基金會與三小市集共同攜手，現場將出攤帶來在地永續農友與職人的眾多產品。

和泰汽車旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規畫平台去趣，共同支持500小趴踢，現場規畫 yoxi ×去趣品牌專屬互動活動及限定好禮，此次雙品牌透過跨界合作，將城市移動與旅遊探索融入生活娛樂場景，邀請民眾一同感受城市派對的多元魅力。

美國肉類出口協會更會在500小趴踢現場，讓大家能夠品嘗到美國牛肉的最佳美味。智慧好夥伴「台新銀行」也是500小趴踢的合作單位。場地協力為西門紅樓，給予500小趴踢場地最大的協助。

華元食品也將帶來波的多洋芋片，喊出微醺開心時候就要吃波的多，現場華元食品攤位上更將有許多好玩、好吃的活動可以參與。源自老字號義美集團的「義美生機」，致力於打造低負擔的純淨飲食，這次在500小趴踢將帶來以濃郁苦甜的72%黑巧克力，搭配酸甜果乾，交織出豐富迷人的風味—「水果巧克力片（72%黑巧）」。百年的丸莊醬油將跟小倉屋聯名，現場帶來烤鰻魚、烤肉串與烏龍麵等經典美味。

500小趴踢2026合作夥伴。圖／500小趴踢提供

黃金檔期與雙核心會場：11/6–11/8 限時盛大登場

「500小趴踢」全面升級內容，精選美食、音樂、沙龍與互動體驗，讓現場每位參與者都能獲得滿滿大能量。為於西門紅樓北廣場的戶外市集，匯聚全台逾30家頂尖質感品牌，集結「500盤」、「500甜」、「500碗」等超強名店，以及社群超人氣預約困難名店。出攤店家將推出小趴踢限定餐點，並主打一口吃精緻美味與永續環保包裝，實現美味與減碳無負擔的完美平衡。

頂尖美味到心靈療癒 翻轉五感體驗

而位於西門河岸留言的室內場域，精彩的講座活動，包括顏社的創辦人迪拉、以「也好吃」入圍本屆金鐘獎生活風格節目主持人獎的作家馬世芳、網路超高人氣的圖文創作者乙乙等，都將分別舉辦講座。

音樂活動將邀請人氣樂團與新銳歌手帶來原音演唱會，演唱會人選也將陸續公布。特別的是，活動設計了趣味的集點機制，民眾需完成闖關任務才能換取進入河岸留言的入場資格，大幅增添遊戲互動體驗。

「500小趴踢」不只是一場市集，更是一場關於質感生活、積極態度與永續實踐的正向運動。今年11月6日至8日，歡迎相約西門紅樓，一起將步伐調小，感受生活微小卻強大的大能量。活動詳情請持續關注《500輯》官方網站及社群平台。

500小趴踢2026，將於11月6～8日於西門紅樓北廣場、西門河岸留言舉辦。圖／500小趴踢提供