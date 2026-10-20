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苗栗業者非法處理廢塑膠混合物 犯罪所得達7162萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
佳○定廠房內部堆置的廢塑膠混合物。圖／環境管理署提供
佳○定廠房內部堆置的廢塑膠混合物。圖／環境管理署提供

環境部環境管理署中區環境管理中心與苗栗環保局，同苗栗地檢署等聯手查獲「潔○環保工程有限公司」「佳○定股份有限公司」及「眾○股份有限公司」等3家公司，假借再利用大肆非法收受廢塑膠混合物，並隨意處理及堆置，日前經苗栗地檢署偵查終結，依犯「廢棄物清理法」規定起訴涉案6人及3家法人，並同步向法院聲請沒收犯罪工具及犯罪所得7162萬餘元。

環管署表示，中區環境管理中心執行查核可燃事業廢棄物轉化再生能源專案時，發現佳○定公司製成固體再生燃料（SRF）的原料不符合規定，進而溯源並透過系統勾稽比對數萬筆資料，發現潔○公司只有取得廢棄物清除許可及廢塑膠個案再利用資格，卻對外誆稱可以處理廢塑膠，四處向各縣市製造塑膠包裝材料工廠大肆收受廢塑膠混合物，在收取高額處理費用後，非法將廢塑膠混合物轉運給佳○定公司與眾○公司等廢塑膠再利用機構，任意堆置在承租廠房內，非法貯存及處理。

環管署指出，潔○公司藉此手段牟取高達4451萬餘元犯罪所得，而佳○定公司與眾○公司的犯罪所得也分別高達2418萬餘元及292萬餘元。

環管署指出，苗栗地檢署除依犯「廢棄物清理法」規定起訴涉案人員外，更向苗栗地方法院聲請沒收犯罪工具挖土機2台及破碎機2台，以及犯罪所得7162 萬餘元。

環管署表示，依「廢棄物清理法」規定，未領有清除處理許可卻從事廢棄物清除處理的行為，未來最高可處7年以下有期徒刑及重罰1500 萬元以下罰金。

苗栗 所得 環保局

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