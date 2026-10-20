薔琵颱風攪局 澎湖輪明往返高雄馬公航班取消

照鏡子時，很多人會習慣伸出舌頭，看看舌苔厚不厚、舌頭有沒有破洞，卻很少注意舌頭伸出來時是否對稱。中醫師賴睿昕說，舌頭不只是中醫觀察身體狀態的重要依據，更與神經肌肉的協調功能有關。若發現舌頭伸不直、往一側偏斜，甚至伴隨說話不清楚、嘴角歪斜、單側手腳無力等症狀，即可能是腦中風警訊，應盡速就醫，不能只靠中醫舌診判斷。

2026-10-20 10:52