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薔琵颱風攪局 澎湖輪明往返高雄馬公航班取消
受強烈颱風薔琵影響，明天至10月22日海面最大陣風可達11級，台灣行業公司考量航行安全，往返高雄、馬公的「澎湖輪」將取消2航次。
台灣航業公司表示，受強烈颱風薔琵影響，台灣海峽海象不佳，中央氣象署預測，明天至後天（21日至22日）海面最大陣風達11級、浪高6公尺，考量航行安全，才取消澎湖輪往返高雄、馬2航次。
台灣航業指出，取消的航班包括明天晚間11時30分高雄往馬公航班，以及22日下午3時30分由馬公往高雄航班，提醒旅客留意航班異動。至於10月23日晚間11時30分高雄往馬公航班，將視海象狀況另行公告是否開航。
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