薔琵颱風登陸台灣或去沖繩？賈新興揭1千多組大數據預測路徑結果

強颱薔琵路徑民眾很關切，但各國預測分歧。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，歐洲傳統超級電腦加上AI 模式，大數據總結整合所有1151組集合預報成員，僅73條路徑通過台灣，中心直接登陸台灣的機率約6.3%。各國官方預測路徑目前也逐步朝向偏北（宮古島附近）調整。

賈新興指出，歐洲傳統超級電腦（IFS）50組成員中有39組（近8成）模擬颱風偏向台灣花東陸地登陸。AI模式（歐洲 AIFS / Google FV3）Google的1000組大規模系集中，僅有31條路徑通過台灣；多數AI預報模擬颱風從石垣島與宮古島之間海域穿過。

賈新興說，薔琵颱風颱風眼深邃清晰，七級風暴風半徑達250公里，後續預估擴大到近300公里，十級風半徑達 120公里，整體環流非常寬廣。

如依目前移速與路徑，賈新興表示，中央氣象署海陸警發布時程推估為22日周四清晨5時前後發布海上颱風警報，因七級風暴風圈觸及台灣東方100公里海域。22日深夜22時前後發布陸上颱風警報，23日清晨4時暴風圈邊緣有機會碰觸東北角陸地。影響最顯著時間落在23日至24日（周五至周六），此時距離台灣最近。

最近天氣，賈新興說，今天也是秋老虎發威的最後一天，全台晴熱高溫上看34度；明後兩天受東北季風影響，北台灣及宜蘭高溫將驟降至24到26 度，一口氣猛跌近10度。明天迎風面基隆北海岸、新北及宜蘭開始偶飄雨；23至 24 日受颱風環流影響，請嚴防局部豪大雨。

光復節連假後期（25-26日）颱風遠離，降雨稍趨緩，白天高溫回升至30 度左右；緊接著27至28日第二波東北季風接力南下！

如果最近要出國，賈新興表示，薔琵颱風首當其衝必經沖繩海域；依照AI模式預估，颱風北上偏轉後，25至26日可能直接威脅日本九州與四國，近期赴日的民眾要留意航班與天候動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。