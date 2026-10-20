全台最愛喝手搖飲城市！ 高雄抽驗飲冰品5件腸桿菌超標挨罰

高雄堪稱全台「手搖飲之都」，飲料店家數居全國之冠，光是手搖飲一年就喝掉逾89億元，但飲冰品衛生是否過關？高雄市衛生局今公布抽驗結果，針對手搖飲店、冰果店等場所抽驗271件飲冰品，發現5件腸桿菌科超標，包括紅茶豆漿、冰品、麥茶及紅茶，其中3件複檢仍不合格，業者各挨罰3萬元。

高雄冷飲市場競爭激烈，手搖飲店遍布大街小巷，從傳統紅茶冰、連鎖手搖飲到特色冰品店，選擇琳瑯滿目，南部天氣炎熱，民眾購買冷飲頻繁，飲冰品製作環境、食材保存及器具清潔，也成為食品安全把關重點。

衛生局今年6月至9月展開飲冰品專案稽查，鎖定手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等場所，抽驗冰品、茶飲、果汁、飲品配料及冰塊等品項，共抽驗271件，其中266件符合規定，5件初驗不合格，不合格率約1.85%。

衛生局指出，違規品項包括1件紅茶豆漿、2件冰品，以及麥茶、紅茶各1件，均檢出腸桿菌科超標。其中紅茶豆漿及2件冰品經限期改善後，複檢仍未達衛生標準，依違反食品安全衛生管理法規定，對3家業者各開罰3萬元，合計9萬元。

另外2件麥茶及紅茶同樣驗出腸桿菌科超標，複查時，業者已停止供應，現場無其他相同製程產品可供抽驗，至於產品標示部分，271件抽驗品項均符合規定。

衛生局說明，腸桿菌科是監測飲冰品衛生品質的重要指標，一旦超過標準，代表製作過程可能存在衛生缺失，包括食材、器具、包裝受到汙染，或工作人員未落實個人衛生管理等，都可能是造成超標的原因。

衛生局提醒，南部近期天氣仍炎熱，業者應落實食品製作場所、設備、盛裝容器及食材保存等衛生管理，避免製程受到汙染，也將持續抽查市售飲冰品，違規者依法裁處。

高雄市衛生局稽查人員執行抽驗市售飲冰品店家(非不合格業者)，271件飲冰品5件腸桿菌科超標(非不合格業者)。圖／高雄市衛生局提供