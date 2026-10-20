快訊

最難訂位Buffet！島語大巨蛋店11月19日正式開幕 老饕嗨：準備開搶

鄭家純生雙胞胎女兒產後7天「肚圍還有96公分」 親曝真實狀態

兒子驗DNA為何引發連鎖效應？ 陸配來台15年居留被撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最愛喝手搖飲城市！ 高雄抽驗飲冰品5件腸桿菌超標挨罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市衛生局稽查人員執行抽驗市售飲冰品店家(非不合格業者)，271件飲冰品5件腸桿菌科超標(非不合格業者)。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查人員執行抽驗市售飲冰品店家(非不合格業者)，271件飲冰品5件腸桿菌科超標(非不合格業者)。圖／高雄市衛生局提供

高雄堪稱全台「手搖飲之都」，飲料店家數居全國之冠，光是手搖飲一年就喝掉逾89億元，但飲冰品衛生是否過關？高雄市衛生局今公布抽驗結果，針對手搖飲店、冰果店等場所抽驗271件飲冰品，發現5件腸桿菌科超標，包括紅茶豆漿、冰品、麥茶及紅茶，其中3件複檢仍不合格，業者各挨罰3萬元。

高雄冷飲市場競爭激烈，手搖飲店遍布大街小巷，從傳統紅茶冰、連鎖手搖飲到特色冰品店，選擇琳瑯滿目，南部天氣炎熱，民眾購買冷飲頻繁，飲冰品製作環境、食材保存及器具清潔，也成為食品安全把關重點。

衛生局今年6月至9月展開飲冰品專案稽查，鎖定手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等場所，抽驗冰品、茶飲、果汁、飲品配料及冰塊等品項，共抽驗271件，其中266件符合規定，5件初驗不合格，不合格率約1.85%。

衛生局指出，違規品項包括1件紅茶豆漿、2件冰品，以及麥茶、紅茶各1件，均檢出腸桿菌科超標。其中紅茶豆漿及2件冰品經限期改善後，複檢仍未達衛生標準，依違反食品安全衛生管理法規定，對3家業者各開罰3萬元，合計9萬元。

另外2件麥茶及紅茶同樣驗出腸桿菌科超標，複查時，業者已停止供應，現場無其他相同製程產品可供抽驗，至於產品標示部分，271件抽驗品項均符合規定。

衛生局說明，腸桿菌科是監測飲冰品衛生品質的重要指標，一旦超過標準，代表製作過程可能存在衛生缺失，包括食材、器具、包裝受到汙染，或工作人員未落實個人衛生管理等，都可能是造成超標的原因。

衛生局提醒，南部近期天氣仍炎熱，業者應落實食品製作場所、設備、盛裝容器及食材保存等衛生管理，避免製程受到汙染，也將持續抽查市售飲冰品，違規者依法裁處。

高雄市衛生局稽查人員執行抽驗市售飲冰品店家(非不合格業者)，271件飲冰品5件腸桿菌科超標(非不合格業者)。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查人員執行抽驗市售飲冰品店家(非不合格業者)，271件飲冰品5件腸桿菌科超標(非不合格業者)。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局稽查人員執行抽驗市售飲冰品店家(非不合格業者)，271件飲冰品5件腸桿菌科超標(非不合格業者)。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查人員執行抽驗市售飲冰品店家(非不合格業者)，271件飲冰品5件腸桿菌科超標(非不合格業者)。圖／高雄市衛生局提供

手搖飲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／剪完腳皮剪生薑 高雄菜販一剪兩用網友崩潰「噁爆了」衛生局出手

八曜和茶喝到蛞蝓！急診醫曝「最怕寄生蟲」 教正確處理方式

饗饗爆食物中毒⋯婦用餐48小時喊肝功能異常 索賠80萬敗訴

北市營養午餐再傳食安疑慮 天母國中8學生不適

相關新聞

強颱薔琵擦邊或登陸直球對決 粉專：秋颱路徑難捉摸

強颱薔琵路徑各國預測分歧。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，秋颱路徑非常難以捉摸。薔琵颱風未來的運動走向，各國數值模式模擬結果，看法依舊相當分歧；22日前後是重要的觀察點。

強颱薔琵增強長胖 粉專：即將達到第二次巔峰狀態

強颱薔琵持續增強長胖中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，薔琵最新的結構掃描顯示，核心很緊實，外圍螺旋雨帶也很深厚，即將達到第二次巔峰狀態。但之後隨著移速放慢、海水翻攪及風切增強，接近台灣或北上的過程中，將逐漸減弱。

不必走1萬步！1天30分鐘「日式健走」歐美爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

近期風靡歐美的「日式健走法」（Japanese Walking），打破了追求「每日一萬步」的傳統迷思。這項運動是由日本信州大學醫學系能勢博特任教授團隊，從2007年起調查了1萬2千位40歲以上的運動者後研發的「間歇性快走」。

IKEA進口中國大陸烘焙紙模 溶出試驗超標 遭食藥署退運、採逐批查驗

衛福部食藥署今天公布於邊境攔截多批不符我國食安規定品項。知名瑞典傢俱業者宜家家居，共2批逾10公斤中國大陸製紙杯烤模，因溶出試驗不合格在邊境遭要求退運，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，將針對業者宜家家居及中國大陸製紙杯，調升為逐批查驗。此外，業者輸入一批知名美國家電品牌「CUISINART」廚房配件組，溶出試驗不合格，高達6.4公噸需退運或銷毀。

指揮家「大呂老師」骨髓移植後病逝 醫揭致命併發症 救命藥恐花400萬

指揮家「大呂老師」呂彥慶今年5月因白血病住院，8月接受骨髓移植，原本一度有望於中秋節返家休養，病情卻急轉直下，發生少見併發症「肝竇阻塞症候群」，後又發生菌血症，17日深夜離世。中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，肝竇阻塞症候群與移植前接受的高劑量化療有關，嚴重時恐導致肝衰竭，甚至危及生命，但目前健保未給付，成人治療費用高達上百萬。

別只是看有沒有舌苔 伸舌頭也能看出中風警訊 醫：突然歪一邊快就醫

照鏡子時，很多人會習慣伸出舌頭，看看舌苔厚不厚、舌頭有沒有破洞，卻很少注意舌頭伸出來時是否對稱。中醫師賴睿昕說，舌頭不只是中醫觀察身體狀態的重要依據，更與神經肌肉的協調功能有關。若發現舌頭伸不直、往一側偏斜，甚至伴隨說話不清楚、嘴角歪斜、單側手腳無力等症狀，即可能是腦中風警訊，應盡速就醫，不能只靠中醫舌診判斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。