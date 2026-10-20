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強颱薔琵增強長胖 粉專：即將達到第二次巔峰狀態

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱薔琵最新的結構掃描，核心很緊實，外圍螺旋雨帶也很深厚，即將達到第二次巔峰狀態。圖／擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
強颱薔琵最新的結構掃描，核心很緊實，外圍螺旋雨帶也很深厚，即將達到第二次巔峰狀態。圖／擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

強颱薔琵持續增強長胖中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，薔琵最新的結構掃描顯示，核心很緊實，外圍螺旋雨帶也很深厚，即將達到第二次巔峰狀態。但之後隨著移速放慢、海水翻攪及風切增強，接近台灣或北上的過程中，將逐漸減弱。

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來兩天穩定朝西北西移動，周四、周五來到台灣東南方時，高壓減弱，移速放慢、偏北份量增加。直接通過台灣的情境有所「減少」，提早從東方外海北轉的情境則稍微增加，但何時轉、轉多少，各國、各模式仍有明顯差異，預估周三、周四會更加明朗。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周五、周六仍是主要影響時段，若非常靠近或登陸，全台都可能有明顯風雨；若從東方外海北上，北部、東半部仍須留意強降雨，中南部則以山區降雨較明顯，實際風雨仍要看路徑與環流範圍而定。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸機率降低，不代表風雨威脅解除。颱風風場較大，暴風圈仍會籠罩北部、宜蘭上空，加上東北季風影響，各地仍須留意強風，尤其西部沿海請提前固定戶外物品、檢查招牌與懸掛物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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