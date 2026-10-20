強颱薔琵擦邊或登陸直球對決 粉專：秋颱路徑難捉摸

強颱薔琵路徑各國預測分歧。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，秋颱路徑非常難以捉摸。薔琵颱風未來的運動走向，各國數值模式模擬結果，看法依舊相當分歧；22日前後是重要的觀察點。

「林老師氣象站」表示，目前Google FNV3、WNV3、WNV2及EC-AIFS等模式均認為，薔琵可能在石垣島或宮古島之間（或更東區域）北轉離開，對於台灣而言，結果是最好的，影響是最小的。屬於擦邊球，甚至連球都閃過。但ECMWF、NCEP GFS、NCEP AIGFS及JMA等模式仍支持會登陸台灣，差異在登陸點偏北或偏南；屬於直球對決、毫不客氣。

「林老師氣象站」說，但整體而言，大部份模式也都有往北、東修的調整趨勢；另一方面，再一次見證AI數值模式跟傳統物理模式的預報分歧，最後結果很快就會揭曉。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。