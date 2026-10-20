強颱薔琵續增強 吳德榮：各國預測登陸或通過台灣近海都有可能

強颱薔琵路徑受關切，但各國預測分歧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，薔琵將續增強、擴大，今、明即達顛峰。最新(20日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，薔琵在關島西方海面，繼續向西北西朝台灣東部海面逼近、再逐漸北轉，路徑的不確定性包括台灣東北部海面或在部分陸地登陸。

吳德榮表示，至於最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，系集平均路徑繼續向西北西，周五、周六中心登陸、通過台灣，系集個別成員(彩色細線)分散兩側，模擬路徑的不確定性顯示，登陸或通過台灣近海都有可能。雖然薔琵接近台灣的過程中會逐漸減弱，但強度仍強，強風豪雨的威脅、絕不可小覷。模式會續調整，應密切觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率；各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。

今各地區氣溫如下：北部22至35度、中部21至35度、南部21至36度及東部19至35度。

吳德榮指出，明日下午起東北季風增強，迎風面轉有雨，周四迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微，氣溫逐日下降。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五、周六受薔琵影響，各地風雨劇烈的程度，與其路徑是否登陸有很大差別，需再觀察。下周日、一(25、26日)薔琵漸遠離，風雨停歇、天氣好轉，山區午後偶有局部短暫降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。