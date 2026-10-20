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健康你我他／馬拉松自主訓練 智慧手表好幫手

聯合報／ 文／爾玥（花蓮新城）

9月跑<a href='/search/tagging/2/馬拉松' rel='馬拉松' data-rel='/2/104988' class='tag'><strong>馬拉松</strong></a>，戴上智慧型手表助我進行4個月的自主訓練。圖／爾玥提供
9月跑馬拉松，戴上智慧型手表助我進行4個月的自主訓練。圖／爾玥提供

曾幾何時，AI已經滲入我們的生活裡。9月份，跑了一場馬拉松，5月報名後，就開啟長達4個月的自主訓練。因為要配速跟記錄每一次訓練的公里數，戴上智慧型手表，確實幫助不少。畢竟馬拉松是一場壓力賽，透過每一次訓練過程，調整跑步步伐跟快慢，增加心肺功能，如果沒有這樣調整和配速，是沒辦法跑完的。

AI可以讓我健康。它記錄了我所有數據，或許在醫療上提供不了什麼，但可以當作一個有效的參考。在這個世代，它已經是密不可分的存在了，與其排斥不去了解，那不如在一定的範圍裡跟它互助合作吧。

對我而言，AI不只讓我懂得保護身體，也解決了我生活中的問題。年初時，訂好了春節要出國的機票，但回程機票手誤按到取消，當下又找不到航空公司電話，尋求AI幫助才順利解決，把機票救回來。

網路世代跟AI的來臨，改變了我們很多的生活型態，不需要對AI敬而遠之，適當的運用它，會是一個很好的合作夥伴，也會是一個很棒的陪伴者。

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