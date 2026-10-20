健康名人堂／當生存邁向沒有選擇…《楢山節考》對台灣人口結構的提醒

獲得1983年坎城影展金棕櫚獎的日本電影《楢山節考》，描寫日本貧困山村的生存規矩：人滿70歲，就要由家人背上楢山，留在山中等死。69歲的阿玲婆身體仍然硬朗，雖然一面還在安排兒子再婚事宜，但也認命地準備接受自己的命運。雖然兒子辰平深愛母親，最後仍依照這個山村文化背著她走上山路。

資源有限 社會如何分配

我們很容易用現代社會的眼光譴責這個山村文化的殘酷。但電影更難回答的問題是：在糧食不足、沒有儲備，也沒有外部援助的村莊裡，所有人該如何活過下一個冬天？棄老之所以成為規矩，是村民相信這是讓家庭與村落延續下去的辦法。阿玲婆的離開，並非因為辰平不愛她；正因為彼此相愛，這段上山的路才令人如此痛苦。

《楢山節考》的啟發，在於它沒有讓我們輕易站在道德高處。當每一口糧食都關係到另一個人能否活下去，選擇就成了整個社會如何分配有限資源的問題。村民維持了村落生存，卻以老人失去生命、子女承受心靈上的傷痛為代價。

台灣沒有電影中的饑荒，卻面臨另一種資源壓力。國發會推估，2026年65歲以上人口占20.9%；平均約有3.2名工作年齡人口對應1名長者，到了2046年，可能降至1.6名。出生人口也持續減少，國發會預估今年新生兒不到10萬人。

這些數字指向同一個問題：未來需要醫療與照顧的人愈來愈多，共同承擔的人卻愈來愈少。

人口老化 健保壓力大增

健保尤其具體可見這種壓力。健保署2024年統計，65歲以上人口醫療費用占整體健保43%。這不是指責長者使用醫療資源，而是說明疾病與照顧需求隨人口老化增加。如今長者占總人口逾兩成，若繳費人口持續縮減，而醫療需求持續成長，這項深受國人信賴的公共政策，終將面臨極大的財務與服務壓力。

我們應該支持想生育的人，減輕居住、育兒與工作壓力；但也必須勇敢面對現實：只靠本國人生育，已無法及時扭轉未來廿年的人口結構。即使出生人數明年開始回升，新生兒也要多年後才能進入職場。若把健保與人口永續完全寄託於提高生育率，等於把今天必須做的決定，推給尚未出生的一代。

移民政策 台灣須更開放

台灣需要考慮大膽、開放的移民政策，讓願意在這裡工作、成家與長久生活的人，有清楚的居留與歸化途徑，成為社會真正的一分子。同時，必須改革健保財務，依實際能力更公平地分擔費用，強化預防保健與改善醫療資源使用，也讓願意工作的高齡者繼續參與社會。

移民無法解決所有問題，但如果連增加共同承擔者都不願務實討論，制度改革將更加困難。若我們遲不行動，未來也可能形成某種「不得不」的運行模式：繳費負擔愈來愈重，醫療人員愈來愈疲憊，病人等得愈來愈久，長者因害怕拖累子女而放棄需要的照顧。這不像背人上楢山那樣震撼，卻可能以無數家庭的疲憊與沉默，成為現代版的楢山之路。

《楢山節考》裡，辰平背著母親上山時，村莊已經沒有更好的選擇，台灣今天還有。楢山最可怕的，不是那條上山的路，而是整個社會明知路的盡頭在哪裡，卻一路拖延，直到只剩那條路可走。