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爺嬤學AI 人生經驗是優勢 入門手機班開課了

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
聯合報健康事業部與則美創意推出「智未來AI學苑」樂齡AI入門手機班，適合沒接觸過AI、對科技陌生的熟齡族。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
聯合報健康事業部與則美創意推出「智未來AI學苑」樂齡AI入門手機班，適合沒接觸過AI、對科技陌生的熟齡族。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

年紀大了，學AI一定比年輕人吃力嗎？答案可能恰恰相反。「使用AI不是技術，而是藝術。」則美創意行銷顧問AI知識長林啟超認為，使用AI就像寫小說，每個人的人生經歷、思考方式不同，即使用相同工具，也能創造出截然不同的成果。熟齡族累積數十年的生活經驗，反而是運用AI的優勢。

阿嬤用AI寫加油歌 讓兒孫刮目相看

林啟超分享，一名退休阿嬤利用AI為即將參加足球比賽的孫子創作專屬加油歌。沒想到，歌曲傳給家人後，兒孫驚喜不已，直呼：「阿嬤，你去哪裡學的？怎麼這麼厲害！」不僅拉近祖孫距離，也讓阿嬤在家人心中的「家庭地位」跟著提升！

另一名70多歲的爺爺，因住家面臨都市更新，必須面對繁雜的都更文件、法規條文及補償金額計算。他試著請AI協助整理資料、解釋條文，遇到不懂的地方還能繼續追問，彷彿多了一位隨時可以請教的「都更教練」。不過，AI提供的法律解釋與金額試算仍可能出錯，涉及重要決策時，仍須向專業人員確認。

林啟超說，AI不像傳統軟體，學會固定操作步驟就好。每個人帶著不同的人生經驗、專業知識與思考方式與AI對話，得到的成果也不同。對熟齡族而言，數十年累積的閱歷不是學習障礙，反而是最珍貴的素材。

累積超過200場全齡AI教學經驗的林啟超，早年學習電腦資訊，後來轉入文學領域，曾任《新地文學》副社長。他觀察，許多熟齡學員起初擔心自己學不會，實際接觸後才發現，只要清楚自己想做什麼，就能逐步學會與AI溝通。

想養成運動習慣，可以請AI依照體能與喜好安排健走計畫；想吃得更健康，也能根據家中食材請AI推薦少油、少鹽的料理；收到親友轉傳的健康訊息，還能請AI協助查找資料、辨別真偽。

聯合報健康事業部與則美創意共同推出「智未來AI學苑」，首波開設四堂「樂齡AI入門手機班」，由林啟超擔任講師。只要一支手機，不需AI基礎，就能跟著老師操作。課程規畫大字體教材，除了講師以外，現場還有助教手把手教學，不用擔心跟不上。

4堂課就能活用 不用擔心跟不上

第一堂從認識ChatGPT開始，帶領學員下載、登入，練習用文字或語音提問。從查詢天氣、安排健康餐，到請AI撰寫關懷訊息，最後用語音完成一則問候，傳進LINE家族群組。

第二堂學習「看不懂？拍照問」，拍下遮蔽個資的藥袋、衛教單或健檢通知，請AI用白話解釋；也能拍冰箱食材，請AI建議料理，並練習辨識可疑健康廣告，完成自己的健康生活問答卡。涉及醫療及用藥問題，仍須向醫師或藥師確認。

第三堂學習AI圖片創作，不只會製作問候圖卡，還能調整顏色、文字與風格，把健走或家人活動照片變成插畫，完成專屬健康生活圖卡，存進手機分享給親友。

第四堂則用AI音樂工具，將飲食、運動等健康生活目標寫成歌詞，搭配喜歡的曲風，完成一首自己的健康生活主題歌；學習辨識AI詐騙及不實健康資訊。

林啟超認為，熟齡族不必急著學會所有AI工具，重要的是把人生經驗帶進與AI的對話，讓多年累積的智慧與創意，有機會轉化為看得見、聽得到的成果。

則美創意行銷顧問AI知識長林啟超。圖／林啟超提供
則美創意行銷顧問AI知識長林啟超。圖／林啟超提供

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