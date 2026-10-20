糖尿病患 罹帶狀疱疹風險增1倍

一名67歲糖尿病患者，罹病逾10年，平時糖化血色素7%以下，卻突然出現單側額頭及眼周刺痛，隨後冒出紅疹、水泡，就醫後確診「眼部帶狀疱疹（皮蛇）」，所幸及時治療，未造成嚴重視力傷害。

台北榮總內分泌新陳代謝科醫師郭錦松表示，糖尿病患者罹患皮蛇風險約為一般人的2倍，每7位眼部帶狀疱疹患者中，就有1位是糖友。如果額頭、鼻部或眼周出現單側疼痛、紅疹及水泡，應盡速就醫，若合併眼紅、畏光、眼痛或視力模糊，更應當日接受眼科評估。抗病毒藥物最好在皮疹出現72小時內使用，最能有效阻止病毒在體內大量繁殖，降低後遺症機率。

郭錦松提醒，即使穩定控糖，也不能輕忽眼部帶狀疱疹，在定期回診追蹤血糖時，除了血糖波動與眼部病變外，也應主動了解皮蛇可能造成的疱疹後神經痛、皮膚病灶。日常維持均衡飲食、規律作息與充足睡眠，並持續做好慢病管理。尤其糖尿病、心臟病、腎臟病與高血壓患者因免疫功能較弱，千萬別輕忽持續性神經疼痛的徵兆。

台灣糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，皮蛇是潛伏體內的水痘－帶狀疱疹病毒再次活化所致，隨著年齡增長或免疫力下降，發病風險也會增加。若病毒侵犯三叉神經眼支，可能引發「眼部帶狀疱疹」，造成角膜炎、葡萄膜炎等病變，嚴重時甚至影響視力。