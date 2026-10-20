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新綠京都櫻花舞
春天走進日本，是追櫻，更為了在山林深處，與MIHO美術館相遇。隱身於滋賀山谷間的MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然的一首詩，在日本建築史上被視為自然與建築融合的經典案例，館藏更橫跨東西方藝術瑰寶。旅程還將造訪京都春櫻綠意：原谷苑、松山庭園、平安神宮，更特別安排極難預約的世界文化遺產「苔寺」。
旅宿米其林一星鑰「MUNI KYOTO」，乘人力車穿梭古都，沿竹林小徑漫步，走進世界文化遺產天龍寺；再搭乘嵯峨野觀光小火車，往返嵐山與龜岡。登嵐山屋形船，隨舟漫遊嵐峽。
有行旅「新綠京都櫻花舞MIHO」旅程，二○二七年四月九日至四月十三日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/9kcktq。有行旅旅行社，交觀甲字第7785號。
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