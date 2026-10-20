春天走進日本，是追櫻，更為了在山林深處，與MIHO美術館相遇。隱身於滋賀山谷間的MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然的一首詩，在日本建築史上被視為自然與建築融合的經典案例，館藏更橫跨東西方藝術瑰寶。旅程還將造訪京都春櫻綠意：原谷苑、松山庭園、平安神宮，更特別安排極難預約的世界文化遺產「苔寺」。

2026-10-20 00:00