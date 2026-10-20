通霄大潭備援海管環評 須補正再審

環境部昨舉辦通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫第二次環評初審，環保團體批中油和經濟部昔日宣稱三接無替代方案是謊言。環評委員也認為，開發單位除了應檢視強化海域生態保育對策外，確實應具體論述本案開發的必要性及合理性，決議補正再審。

中油股份有限公司規畫沿通霄至大潭既有輸氣管東側，平行範圍內興建備援管線，陸管、海管總計長度約八十五點八公里，預計二○三二年營運。

桃園在地聯盟理事長潘忠政等人昨於會前記者會指出，二○一七年第三天然氣接收站初次審查時，中油就否決了三接替代方案，二○二○年海委會公告的中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍，更顯示目前這項開發案的不正當性，而本案拉管線的方案，證明當年聲稱沒有替代方案就是在說謊。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，通霄海域已有三條海管，中油、台電在此共規畫四條海管交錯，更要穿越白海豚重要棲息環境六次，但中油對這樣的累積性影響評估卻避而不答，經濟部則放任兩大國營事業各自為政、化整為零，企圖透過個案切割來稀釋疊加的生態與漁業衝擊。

中油表示，第二海管與第三接收站功能定位不同，並無政策矛盾；過去評估第二海管作為第三接收站替代方案時，因無法解決北部接收站、碼頭及儲槽等設施不足等問題，且相關工程期程緩不濟急，無法及時滿足大潭電廠用氣需求，故不具替代可行性。現階段第三接收站一期已投入營運，推動第二海管係為強化既有供氣網絡及相互備援能力，兩者功能相輔相成。

針對工程開發對中華白海豚的影響，中油說明，鋪設作業並無離岸風電的打樁噪音，而是採耙吸式挖泥船可控制挖、埋管施工範圍，作業影響範圍小且短暫。若於七五○公尺範圍發現白海豚須暫緩施工，待鯨豚通過或消失卅分鐘後再施工。

有環評委員指出，大潭配氣站本身就應該有備援系統，必須說明本計畫和備援間的關聯，也應具體論述開發必要性及合理性。

經環評委員討論後認為，中油須釐清此案與既有接收站及海管間的相互備援、氣源調度機制，納入發電廠裝置容量及整體能源政策，並具體論述開發必要性及合理性，以及重新檢核鯨豚調查資料與強化海域生態保育，決議補正再審。