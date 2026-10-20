強颱薔琵增胖中 最快周三海警

強颱薔琵持續增強變胖，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，從東北部海面或東北部近海通過的機率較大，最快周三深夜發布海警，陸警仍要觀察後續動向，周五、周六對台灣影響最為顯著，預估將以強颱下限或中颱之姿接近台灣，屆時北部、宜蘭需慎防局部大雨或豪雨。

薔琵颱風持續朝西北西移動，颱風眼扎實。受到太平洋高壓導引，颱風這兩天路徑偏西北西移動，周四移動到日本琉球南方海面時，太平洋高壓稍有東退趨勢，路徑會偏向西北、北北西，甚至直接北轉，在北轉過程中，恐較接近台灣，鄭傑仁預估從東北部海面或東北部近海通過的機率較大。

鄭傑仁指出，薔琵這兩天仍維持強颱，且強度微幅增強，不過，來到台灣東南方海面，北上後，強度可能逐漸減弱，預估將以強颱下限或中度颱風之姿接近台灣，最快周三深夜至周四發布海警。至於後續是否發布陸上颱風警報，仍須觀察後續的路徑調整狀況，可能在周四深夜至周五上半天發布。

薔琵颱風的暴風範圍相當廣，加上東北季風增強，雖不屬狹義上的共伴效應，但在颱風低壓與大陸高壓的共同作用下，東北風變得較強，沿海風浪將明顯增大。台東三家船公司昨公告船班異動消息，明天（廿一日）上午九時卅分過後至十月廿三日船班皆取消，後續航班若異動再對外公告。

因應船班取消，凱旋客輪、綠島之星、天王星21號客輪聯合公告指出，台東往返綠島明早加開七時卅分去、八時卅分回船班。船公司指出，廿一至廿三日已取票旅客可持原票改搭「天王21號」八時卅分回台東船班，不需改票。