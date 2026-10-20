電子煙回收逾1.2萬支 民團促速修法

電子煙問題嚴重，國健署九月起設置電子煙回收桶，短短一個多月回收六三三公斤，估計一萬二六六○支。推估國內至少四萬名青少年吸食電子煙，國教行動聯盟昨呼籲立法院本會期盡速完成「菸害防制法」修法三讀，將持有電子煙納入處罰。

衛福部長石崇良表態支持，目前修法完成委員會審查及黨團協商，盼立法院盡速通過。部裡持續討論地方執法人力，未來將編列預算，增加地方查緝人力。此外，著手擬定校園查緝配套，已與教育部開會討論，透過跨部會合作，完善相關機制，新制上路後，希望遏止網路違法販售菸品亂象。

石崇良強調，無論擴大查緝範圍或增聘執法人力，均需先有明確法源依據，否則配套措施討論再多，也無濟於事，期待立法院盡速完成修法，讓中央與地方有法可循，落實菸害防制。

國教盟理事長王瀚陽表示，國健署自九月八日起設置電子煙回收桶，截至十月中旬，全台已有四三二處回收據點，累計回收六三三公斤，但回收量不能代表實際流通規模，更不表示問題已獲得解決，「回收只是過渡措施，唯有修法才能建立完整管理制度」。

現行法規禁止電子煙製造、輸入、販賣及使用，卻未針對單純持有訂定罰則。修法草案擬將違法持有者納入處罰，最高可罰十萬元，施行後一個月為緩衝期，希望民眾交出電子煙。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然表示，電子煙常偽裝成隨身碟、筆等日常用品，搭配水果、甜味吸引青少年，家長不易察覺。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗呼籲，從源頭阻斷非法供應，加強校園識讀教育。再者，菸盒健康警示圖文面積由百分之五十提高至八十五。