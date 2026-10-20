病歷互通 27醫中年底串連

衛福部推動醫療數位轉型，希望病歷資料跟著病人走，長庚、馬偕及中山附醫等三家醫學中心完成試辦，成效顯著，預計年底串連全國廿七家醫學中心電子病歷，明年首季透過「雙重同意機制」，患者跨院就醫，無須攜帶光碟或紙本病歷，減少重複檢驗檢查。

衛福部昨舉辦「二○二六台灣全球健康與福祉論壇」舉辦，今年主題為數位醫療，探討數位科技與ＡＩ改變醫療服務。衛福部資訊處長李建璋表示，衛福部推動以電子病歷（FHIR Box）標準為基礎的次世代電子病歷平台，目前已有三家醫院可於電腦後端互相調閱患者病歷，今年底將順利串接所有醫學中心。

李建璋表示，明年三月前實施雙重同意機制，首先民眾須同意醫院跨院調閱病歷，屆時患者在不同醫學中心就醫，經授權後，醫師即可查閱相關檢查及病歷資料，減少重複檢驗檢查，跨院就醫將更為便利。第二項為民眾同意個人醫療資料在保護隱私及公益目的下用於ＡＩ研究。

李建璋說，現有廿七家醫學中心覆蓋全國八至九成就醫民眾，特別是病情嚴重者，明年起病歷資訊即可互通；至於區域、地區醫院，患者多為慢性病等，但仍須逐步完成串接，衛福部台北醫院、北榮員榮醫院等區域醫院將於年底試辦，預估二○二七年逐步落實，二、三百家區域及地區醫院納入串連系統。

部分患者擔憂醫療資料外洩、遭濫用，李建璋指出，民眾就醫資料係由政府把關，經過去識別化處理，且不會任意提供企業或傳送境外。研究人員須提出明確公益研究目的，如分析敗血症時，才會從各醫院調取必要資訊。再者，需在衛福部管理的運算環境中執行分析，研究完成後銷毀調取資料，原始病歷仍由各醫院保存。