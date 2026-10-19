薔琵明後天將迎第2次強度巔峰 氣象署公布最新颱風路徑

強颱薔琵持續增強變胖，氣象粉專指出，薔琵預估明後2天將迎來第2次強度巔峰，這兩天穩定朝西北西移動，但後續路徑各國模式有差異，周三、周四才會更明朗；中央氣象署表示，最快周三深夜發布海警，周五、周六對台灣影響最為顯著，預估將以強颱下限或中颱之姿接近台灣，至於是否發布陸警還要視後續路徑變化。

根據氣象署最新颱風資訊，截至今晚8時，薔琵颱風中心位置在北緯14.9度，東經137.5度，以每小時21公里速度，向西北進行。

中心氣壓910百帕，近中心最大風速增強至每秒55公尺，瞬間最大陣風增強至每秒68公尺，七級風平均暴風半徑從200公里擴大到250公里，十級風平均暴風也擴大到半徑120公里。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵颱風於今晚8時距離台灣約1900公里，過去12小時持續增強，即將迎來第2次強度巔峰，眼牆置換完成、環境好轉後，預估周二、周三達到巔峰，之後隨著移速放慢、海水翻攪及風切增強，接近台灣或北上的過程中，其強度將逐漸減弱。

路徑部分，粉專表示，未來2天穩定潮西北西移動，周四、周五來到台灣東南方時，高壓減弱，颱風移速放慢、偏北轉的份量增加。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五、周六仍為薔琵主要影響台灣的時段，若非常靠近台灣或登陸，全台都可能有明顯風雨；若從東方外海北上，「北部、東半部」仍須留意強降雨，中南部則已山區降雨較明顯，但實際風雨仍要看路徑與環流範圍而定。

粉專提醒，登陸機率降低，不代表風雨威脅解除。颱風風場較大，暴風圈仍會籠罩北部、宜蘭上空，加上東北季風影響，各地仍須留意強風，尤其西部沿海，建議提前固定戶外物品、檢查招牌與懸掛物；另周二起東半部沿海留意長浪、連假避免山區及海上活動，戶外行程也及早準備備案。

氣象署預報員鄭傑仁說，薔琵未來2天內仍會維持強烈颱風，且環境仍有利於維持強度，甚至可能有微幅增強的趨勢，但颱風來到台灣東南方海面並逐漸北上後，整體大氣及海洋環境較不利於颱風發展，強度可能逐漸減弱，暴風半徑也會縮小，預估將以強颱下限或中度颱風之姿接近台灣。

鄭傑仁指出，依照目前預測路徑，最快周三深夜至周四有機會發布海上颱風警報，至於後續是否發布陸上颱風警報，仍須觀察後續的路徑調整狀況。倘若有機會，有可能會在周四深夜至周五上半天發布陸警。

降雨趨勢部分，鄭傑仁表示，周五至周日北部、宜蘭為降雨熱區，這3天有陣雨，且有局部大雨或豪雨發生機率。周五、周六颱風最接近台灣，也是颱風影響最顯著的時候，各地都有降雨機會，但南部降雨情況相對零星。周五花蓮也有局部大雨或豪雨，周六中部山區有局部大雨或豪雨。