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跟團集合未現身…台女陳屍日本河口湖飯店！觀光署緊盯、旅行社配合偵查
日本山梨縣南部「富士河口湖町」飯店，19日驚傳一名跟團旅遊的30歲台灣籍女遊客，陳屍在飯店客房內，當地警方已逮捕一名27歲台灣籍楊姓女子。交通部觀光署表示，承辦的可樂旅遊旅行社依法投保旅行業責任保險，並第一時間聯繫國內家屬，協助後續事宜，觀光署也會持續關注後續調查進度。
根據日本山梨電視台報導，一名30多歲的台灣籍女子從台灣跟團至日本旅遊，19日上午旅遊團集合時，遲未見該女現身，經飯店人員查看後，才發現該女子渾身是血陳屍在客房床上，並即刻報警。
救護人員到場後確認女子已當場死亡，經日本經方調查後，目前已依日本「槍刀法」逮捕一名持有12公分菜刀的27歲台灣籍楊姓女子，兩人關係及詳細案情正在釐清中。
觀光署說明，經查本案是可樂旅遊旅行社辦理的日本團體旅遊，行程期間為2026年10月17日至21日。該團一名旅客於19日上午集合時間未現身，經開啟房門發現倒臥房內死亡，目前本案已由日本當地警方介入調查，另該旅行社也已於今日上午向本署通報緊急事故。
觀光署指出，該旅行社辦理本次旅遊，已依法投保旅行業責任保險（意外死亡250萬元、意外傷害醫療20萬元）。旅行社已於第一時間聯繫國內家屬，並協助家屬赴日辦理後續事宜；本署也已囑託旅行社妥善照料其餘團員，並全力配合警方調查。
觀光署表示，將持續關注本案後續調查進度，並提供家屬必要的行政協助。
可樂旅遊表示，目前全案已經交由日本警方進行偵辦，後續將積極配合相關偵查需求。
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