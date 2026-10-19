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中油：通霄大潭第二海管與三接功能不同 強化供氣備援

中央社／ 記者曾筠庭台北19日電

針對媒體報導通霄大潭海底輸氣管計畫今再審，環團質疑第三天然氣接收站（三接）方案是謊言，中油公司今天表示，第二條海底輸氣管線與三接功能定位不同，並無政策矛盾，推動第二海管主要是強化既有天然氣供氣網絡及相互備援能力，提升能源供應韌性。

為因應天然氣調度及備援，中油規劃自苗栗通霄建置長途海底輸氣管線至桃園新屋，今天進行第2次環評初審。環委要求就開發的合理性及必要性加強說明，本案補正後再審。

中油說明，過去評估第二海管作為三接替代方案時，因無法解決北部天然氣接收站、碼頭及儲槽等設施不足的根本問題，加上相關工程期程緩不濟急，無法及時滿足大潭電廠用氣需求，因此不具替代可行性。

中油指出，目前三接一期已投入營運，現階段推動第二海管是為強化既有供氣網絡及相互備援能力，兩者功能相輔相成。

針對調查船GPS航跡圖涵蓋部分陸上區域的疑慮，中油表示，航跡圖完整呈現各航次調查的原始軌跡紀錄，包括調查船從承攬商公司出發、前往港口及出海作業的全程路徑，因此會涵蓋部分陸上區域。

中油強調，實際海上調查範圍為衝擊區（即海管路徑）及對照區（即沿岸區）；陸上軌跡並未納入實際調查努力量計算。各航次均有獨立航跡圖，可供查核及佐證。

中油表示，考量北部天然氣市場需求將逐年增加，推動「通霄至大潭第二條輸氣管線投資計畫」，除可強化北部天然氣輸送能力，也能在接收站或既有管線發生異常時，提升供氣調度彈性及系統備援能力，進一步增進整體能源供應韌性。

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