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不只韓流襲台！台灣XR劇場《之間》登韓秒殺

聯合報／ 記者何定照／即時報導
台灣河床劇團的XR沉浸式劇場《之間》（BLUR），今年10月首度登上韓國舞台，首演大受歡迎。圖／河床提供
台灣河床劇團的XR沉浸式劇場《之間》（BLUR），今年10月首度登上韓國舞台，首演大受歡迎。圖／河床提供

台灣河床劇團、加拿大PHI工作室及希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的XR沉浸式劇場《之間》（BLUR），今年10月首度登上韓國舞台，接連受邀參與首爾國際表演藝術節（SPAF）及光州亞洲文化殿堂（ACC）藝術科技節。

河床表示，這場巡迴是在國家文化藝術基金會「表演藝術國際發展專案」支持下，於10月16日及17日在首爾演出，並於10月23日至11月8日前進光州，展開橫跨兩座城市的韓國巡演。

《之間》由河床劇團藝術總監郭文泰（Craig Quintero）與加拿大PHI工作室負責人菲比．格林伯格（Phoebe Greenberg）共同執導，結合現場表演與XR技術，讓觀眾在約45分鐘的體驗中穿梭虛實世界，探索生命與存在的界線。作品自2025年於國家兩廳院首演以來，陸續入圍威尼斯影展、英國流明獎及Annwn獎，並榮獲加拿大NUMIX獎與法國XRMust獎。

2026年第26屆首爾國際表演藝術節於10月8日至25日舉行。此次邀演緣起於2025年國家兩廳院主辦的「台灣週」（Taiwan Week）。首爾國際表演藝術節策展人崔石奎（Kyu Choi）當時來台觀賞《之間》，對作品印象深刻，隨即提出邀演。《之間》在首爾大學路QUAD劇場的演出門票早已全數售罄。

郭文泰笑說：「從K-pop、韓劇到音樂劇，韓流早已席捲台灣。這次終於輪到我們帶著台灣的作品來到韓國，希望也能讓韓國觀眾感受到來自台灣的藝術魅力！」

緊接著，《之間》將於10月23日至11月8日參與光州亞洲文化殿堂（Asia Culture Center, ACC）舉辦的「2026 ACT藝術科技節」（ACT Festival 2026）。本屆藝術節以「我，人類：回應技術世」為主題，邀請觀眾重新思考科技快速發展下，人類與科技之間的關係。

2026 ACT藝術科技節藝術總監李伎矛（Gimo Yi）表示，《之間》與本屆藝術節主題深刻呼應，並觸及當代尖端科技中極具爭議性的「生命複製」議題。她更盛讚：「《之間》堪稱當代沉浸式劇場的巔峰之作，這正是我邀請這部作品參與藝術節的原因。」

韓流 劇場 韓國 台灣 表演藝術

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