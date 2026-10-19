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國光客運21日機房線路調整 售票與取票服務受影響

中央社／ 台北19日電

國光客運今天宣布，21日將進行機房線路調整作業，屆時除了電子票證仍可用外，售票、退票、取票服務等都將受影響，已購票且取票旅客不受影響。

為了讓加值及連線售票作業更趨穩定，國光客運今天晚間發布新聞稿表示，21日將進行機房線路調整作業，作業期間網路中斷，將影響購票等服務，若提前完成，將立刻恢復正常作業。

國光客運表示，網路中斷期間持電子票證搭車的乘客不受影響，但將中斷售票系統連線，暫停受理購買（取）對號票、退票與換票服務。

國光客運指出，對號路線已購票且已取票乘客不受影響，旅客依原班次、座號乘車；已提前訂位及付款但未取票的乘客，呼籲儘量於10月20日前到站取票，如10月21日搭車當天還未取票，仍可直接前往車站，出示購票證明，依車站指示領票登車。

國光客運表示，現場購票旅客方面，售票窗口僅接受現金購票自由座，持電子票證的旅客仍可直接刷卡，車上投現旅客請自備零錢，由駕駛員或現場站務人員協助引導上車。

社福卡旅客當天則須先至售票窗口過卡後，再持登車聯乘車。

國光客運指出，凡乘客持有發車時間為10月21日上午9時至晚間6時期間的車票，若欲辦理退票者，將免收退票手續費。

國光 國光客運

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