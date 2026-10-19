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台北時裝週SS27閉幕 吸引逾2.9萬人次參觀

中央社／ 台北19日電

台北時裝週SS27昨天閉幕，這季首度移師空總國家文化基地，吸引逾2.9萬人次參觀，相較去年同期2萬人，成長42.8%，並預估創造約新台幣3億元產值，無論看展人潮或商務實績都創歷年新高。

文化部今天發布新聞資料表示，台北時裝週SS27為期4天的展期匯聚5場伸展台走秀（Runway）、8場形象展演（Presentation），並串聯11組響應活動（Event）、2場國際時尚沙龍及集結56家國內外品牌的風格展（Trade Show）；現場另設置LIVE秀展直播間，並結合限定拍貼等活動。

文化部指出，台北時裝週今年開始啟動轉型，從關鍵的建立品牌辨識度，到包括文化創意與時尚的連結、企業與公部門採購、國際交流，以及建立台灣文化特質與時尚工藝彼此的支撐力道。

文化部表示，在台灣時尚將設計師帶向國際的同時，也持續梳理希望將台灣的設計、布料、機能科技、製造能力與彈性供應鏈所形成的整體產業能量，一起被世界看見。

文化部強調，相較國際其他時裝週，未來台北時裝週將更著重於形塑台灣差異化的優勢，整合行銷傳播資源及發展台灣國民美學。同時以整合行銷接軌國際，1年2個季度的節奏，讓台灣時尚不只被看見，也能被理解、被選擇，並在國際市場走得更遠。

這次台北時裝週共邀集來自9國、逾70名國內外買家及近60家國內外媒體參與，包含日本伊勢丹、阪急、高島屋、BAYCREW'S GROUP、URBANRESEARCH，以及義大利LUISA VIA ROMA、德國Andreas Murkudis等國際百貨與選品通路代表，持續為台灣時尚品牌創造更多國際合作機會。

文化部同時預告，台北時裝週AW27仍會在2027年3月於文化空總與大家再相見。

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