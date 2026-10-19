強颱薔琵最快周三深夜發海警 北宜花這2天「豪雨狂炸到紫爆」

強颱薔琵持續增強變胖，未來2天仍有微幅增強的趨勢，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，最快周三深夜發布海警，陸警不確定性較大，仍要觀察後續路徑，若有機會可能在周四深夜至周五上半天發布，周五、周六對台灣影響最為顯著，預估將以強颱下限或中颱之姿接近台灣，屆時北部、宜蘭為降雨熱區，慎防局部大雨或豪雨。

鄭傑仁說，薔琵颱風目前位於台灣東南東方2030公里海面上，持續朝西北西移動，颱風眼相當扎實，旋轉情況也較明顯，與早上相比強度稍微增強，中心最大風速從每秒53公尺增強至每秒55公尺，暴風半徑也從220公里擴大為250公里。

受到太平洋高壓導引，颱風這2天路徑會偏西北西移動，周四移動到日本琉球南方海面時，太平洋高壓稍有東退趨勢，路徑會偏向西北、北北西，甚至直接北轉，而北轉過程中會較接近台灣，但實際距離及路徑仍有不同預報結果，但預估從東北部海面或東北部近海通過的機率較大。

強度部分，鄭傑仁指出，薔琵未來2天內仍會維持強烈颱風，且環境仍有利於維持強度，甚至可能有微幅增強的趨勢，但颱風來到台灣東南方海面並逐漸北上後，整體大氣及海洋環境較不利於颱風發展，強度可能逐漸減弱，暴風半徑也會縮小，預估將以強颱下限或中度颱風之姿接近台灣。

鄭傑仁表示，依照目前預測路徑，最快周三深夜至周四有機會發布海上颱風警報，至於後續是否發布陸上颱風警報，仍須觀察後續的路徑調整狀況。倘若有機會，有可能會在周四深夜至周五上半天發布陸警。

他說，從各模式的系集預報分析，周四前颱風路徑的不確定性相對較低，大致穩定朝西北西移動；周四後開始北轉，模式預報開始出現分歧，有些路徑偏東、稍微遠離台灣，也有些路徑偏西，可能接近台灣近海，甚至登陸，目前都不能排除，關鍵仍在北方的太平洋高壓，若高壓減弱不明顯，颱風就會比較接近台灣。

針對未來1周天氣，鄭傑仁指出，明天（20日）天氣與今天類似，各地多雲到晴，只有迎風面的基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島有零星降雨。

周三（21日）東北季風增強，新竹以北、宜蘭有局部短暫陣雨，花東、恆春半島有零星降雨，苗栗以南為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫降雨。

周四（22日）起除東北季風持續影響，颱風外圍環流也開始影響，降雨熱區仍為新竹以北、宜花、恆春半島，新竹以北、宜蘭有短暫陣雨，其中宜蘭及大台北山區需留意局部較大雨勢，且雨勢愈晚愈大，苗栗以南維持多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周五至周日（23至25日）北部、宜蘭依然為降雨熱區，這3天有陣雨，且有局部大雨或豪雨發生機率。周五、周六颱風最接近台灣，也是颱風影響最顯著的時候，各地都有降雨機會，但南部降雨情況相對零星。周五花蓮也有局部大雨或豪雨，周六中部山區有局部大雨或豪雨。

鄭傑仁提醒，薔琵颱風的暴風範圍相當廣，加上東北季風增強，雖然不屬於狹義上的共伴效應，但在颱風低壓與大陸高壓的共同作用下，東北風會變得較強，沿海風浪將明顯增大；另外，明天起至周日（20至25日）各沿海地區將逐漸有長浪發生的機率。

溫度部分，鄭傑仁表示，明天各地感受仍較炎熱，高溫約30至34度；周三東北季風增強，桃園以北、宜蘭氣溫會先下降，高溫降到27至30度，新竹以南高溫仍在30、31度以上。

周四受到東北季風及颱風外圍環流影響，中南部、花東高溫仍有29至33度上，但北部、宜蘭高溫將進一步下降，可能降到25至28度。

周日至下周一（25、26日）颱風遠離，各地高溫再回到30至33度；低溫部分變化不大，周四至下周一大多維持在24至26度，但颱風影響期間，北部低溫會降到21至24度。