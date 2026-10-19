【專家之眼】AI世代誰來種田？

世界糧食日再度提醒世人，糧安風險依舊存在，更關鍵的是如何提早應對未來「誰來耕種」的大難題。尤其台灣正面臨嚴峻的人口長期萎縮問題，從農人口亦逐年下降。根據農業部統計，目前從農人數約47.2萬人，其中主力從農人口僅39.7萬人，青農約10萬人。少子化趨勢更加衝擊農業的穩定發展，未來誰來種田，已成為必答題。

台灣綜合糧食自給率一向偏低，僅約30.7%，長期存在糧食安全隱憂。當前台灣傳統農業不僅面臨嚴重缺工，還須應對勞動力高齡化、農地破碎化、資源錯置、產銷經常失衡、大宗糧食高度依賴進口及天然災害頻發等多重困境。特別是農民本業收益偏低，降低了年輕世代務農的意願，未來糧食穩定供應將是一大難題。

為了解決問題，想像中未來的農業，應該是充滿科技感與現代感的場景。農民不再是面朝黃土背朝天的勞動者，而是穿著休閒服裝的「白領農夫」：他們不僅選擇種植抗逆品種，還手持智慧型手機，透過App遠端監控作物生長狀況，輕點螢幕就能精準控制自動化灌溉系統。

例如，利用再生能源驅動農業設施；透過調整太陽能智慧網板，控制陽光照射角度，為作物創造最佳生長環境；啟動無人機進行精準噴藥；到了收成季節，則有機器人協助採收，配合智慧物流，不僅大幅降低勞動力需求，提高再生能源使用率與農民收益，也減少對環境的破壞。

但想要夢想成真，未來台灣農業就必須進行全面革新：

首先，重新規劃現有農地，去蕪存菁，釋出不適合農作的土地，並加徵土地增值稅，將稅收專款專用於先進農業基礎建設、科技設施補助、青農租地補助及農業低利貸款等。同時，有條件釋出公有農地，協助具備先進理念與素養的青農，解決租地困境。

其次，加強精準扶持青農的力度。政府一向習於以補貼紓解農怨，對解決問題的效果有限，反而錯失改革的最佳時機。未來除了在政策及法規上全力支持青農外，更應提供技術、資金等協助。

例如，設置新農業技術導入的「陪跑人」，為願意投入農業生產技術革新的農民，提供全方位的數據、人才諮詢、材料、先進技術、穩定融資、成果規模化及市場開拓等協助，有效解決未來「誰來種田」的難題。

再者，農業政策要真正落實，政府相關負責人應緊盯各項惠農政策是否貫徹執行、發揮預期效益，以及有無窒礙難行之處，更須離開冷氣房，多下鄉傾聽農民聲音、探訪民情，讓農民更有感。

最後，鑑於智慧農業的普及，有賴將AI、物聯網、大數據等先進技術導入農田的系統工程，因此需要具備新科技知識與技能的新農人。在新農人養成教育及人才培訓方面，師資須具備「跨領域整合能力」與「農業現場實務經驗」，並規劃實務實習課程，避免學用落差，全面提升新農人的即戰力。

未來農業唯有正視問題、提早因應，才能面向未來，創造新農業，滿足糧食需求，以安民心。