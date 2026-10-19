強颱薔琵增強長胖！基隆、宜蘭暴風侵襲率達51％ 另4縣市逾40％

強颱薔琵持續增強長胖中，周五、周六影響台灣最顯著，最快周四上半天發海警、晚間發陸警，暴風圈周五可能擦邊新北市及宜蘭縣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市、宜蘭縣暴風侵襲率已達51％，北北桃、花蓮也達40％以上。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今下午2時，基隆市、宜蘭縣暴風侵襲率已達51%，另有4縣市突破40%，包含台北市49%、新北市48%、桃園市45%、花蓮縣48%。

氣象署預報員李孟軒表示，目前仍預估薔琵周五、周六最接近台灣，氣象署預計周四清晨至上午發布海上颱風警報、周四晚間至周五清晨不排除發布陸上颱風警報。至於是否放颱風假，仍要視周五陸警範圍而定，可能擦邊新北市及宜蘭縣，但仍要視暴風半徑及路徑變化而定。

李孟軒指出，薔琵颱風未來將持續增強，接近日本南方海面、北轉的過程中會減弱，預估周五上半天仍為強烈颱風，周六才會減弱為中度颱風，屆時將以中度颱風上限至強烈颱風的強度接近台灣。