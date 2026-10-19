網購小型焚化爐當心觸法 非法處理廢棄物可處最高7年徒刑

環境部環境管理署今表示，近期網路平台再度出現推銷「小型無煙焚化爐」的廣告貼文，賣家紛紛打出「能自行處理廢棄物、節省清運費」等誘人話術。環管署指出，購買未具備合格防制設備的小型焚化爐，最高可處處7年有期徒刑，併科最高罰金1500萬元，或處最高2000萬元的罰鍰。

環管署表示，為了防堵民眾被違規廣告誤導而受罰，自今年初起便積極採取各項防堵措施，1月26日及2月10日兩度函請Meta及數位發展部協助下架相關違法廣告。為落實源頭阻絕，另於2月5日函請財政部關務署加強邊境管理；更在3月及6月透過數發部召開的網路平台會議中，持續促請Meta、LINE等社群平台業者積極善盡企業社會責任。

環管署強調，任何合法的廢棄物焚化設施都必須符合國家嚴格的排放標準。網路上兜售的小型焚化爐，通常沒有裝設集塵、洗滌及去除戴奧辛等汙染防制設備，造成燃燒廢棄物時，會釋放出大量的細懸浮微粒 (PM2.5)、重金屬及戴奧辛等劇毒物質。

環管署表示，依據「空氣汙染防制法」規定，違法設置和操作焚化設備，最高可處2000 萬元罰鍰，並勒令停工。此外，購置這類設備來處理廢棄物，涉及非法處理廢棄物。針對未經主管機關許可，提供土地、設備或非法經營廢棄物處理行為的買家，亦觸犯「廢棄物清理法」的行政刑罰規定，可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。